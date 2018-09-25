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13:38 25 Eylül 2018
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    Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen

    Çin: ABD bıçağı boğazımıza dayadı

    © AP Photo / Andy Wong
    Ekonomi
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    Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen, ABD'nin 'ülkesinin boğazına bıçak dayamışken' bu ülkeyle ticaret savaşının çözümü konusundaki görüşmeleri sürdüremeyeceklerini söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de ABD'de belirli güçlerin güvenlik ve ticaret alanlarında 'temelsiz suçlamalarda' bulunduğunu söyledi.

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
    ABD'nin Çin'e karşı en büyük ölçekli gümrük tarifesi devreye girdi
    Çin ve ABD'nin birbirlerinden ithal ettikleri ürünleri yeni ek gümrük vergileri getirmesinin ardından Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı, ABD'yi Çin'in 'boğazına bıçak dayamakla' suçladeı ve  bu atmosferde 'ticaret savaşı'nın çözümü konusunda görüşmelerin yapılamayacağını vurguladı.

    'BU EŞİTÇE YAPILAN BİR GÖRÜŞME DEĞİL'

    Başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakanı Yardımcısı Wang Shouwen " Şimdi ABD çok büyük bir ticari kısıtlama önlemini hayata geçirdi. Görüşmeler nasıl ilerleyecek ki?  Bu eşitçe yapılan bir görüşme değil" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Çin'le 'karşılıklı anlayışı' terk ettiğini söyleyen Çinli yetkili görüşmelerin yeniden başlamasının ise ABD tarafının isteğine bağlı olduğunu' söyledi.

    ABD'nin 200 milyar dolarlık Çin malına ek gümrük vergisi, Çin'in de misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD menşeli ürüne getirdiği ek gümrük vergileri dün itibarıyla hayata geçmişti.

    'EĞER BU DEVAM EDERSE SON 40 YILIN KAZANIMLARI BİR ANDA YOK OLACAK'

    ABD-Çin
    © AFP 2018 / Jason Lee
    Çin'de 'Beyaz Kitap' yayınlandı: ABD ekonomik hegemonya peşinde
    Çin Dışişleri'nin açıklamasına ülkenin en üst düzey diplomatı olan ve Çin'de dışişleri bakanlığına denk olan Devlet Danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi de New York'ta iş insanları ile yaptığı bir toplantıda ticaret görüşmelerinin 'baskı ve tehdit' ortamında yapılamayacağını söyledi.

    İsim vermeden ABD'deki belirli güçlerin ticaret ve güvenlik konularında Çin'e 'temelsiz suçlamalarda' bulunduğunu ve bunun da sorumsuzca ABD-Çin ilişkilerini zehirlediğini vurgulayan Wang " Eğer bu devam ederse ABD-Çin ilişkilerinde son 40 yılın kazanımları bir anda yok olacak" diye konuştu.

    Çin Devlet Konseyi dün yayımladığı 'Beyaz Kitap'ta  ABD'yi 'ticari zorbalıkla' suçlamış ve Washington'ın diğer ülkeleri isteklerine boyun eğmesi için tehdit ettiğini savunmuştu.

    Çin Devlet Konseyi'nin hazırladığı 'Gerçekler ve Çin'in ABD-Çin Ticari Anlaşmazlığı'ndaki Pozisyonu' başlığını taşıyan rapor
    © AP Photo / Andy Wong
    Çin Devlet Konseyi'nin hazırladığı 'Gerçekler ve Çin'in ABD-Çin Ticari Anlaşmazlığı'ndaki Pozisyonu' başlığını taşıyan rapor

    ÇİN'LE EKONOMİK YA DA ASKERİ ÇATIŞMAYA GİRMENİN BEDELİ ÇOK BÜYÜK OLUR'

    Çin gazetesi Global Times ise bugünkü sayısında, "Çin büyük ve güçlü bir ülkedir; dolayısıyla Çin ile ekonomik ya da askeri bir çatışmaya girmenin bedeli çok büyük olur" dedi.

    Ufukta Çin ve ABD arasında bir uzlaşı gözükmezken uzmanlar dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasındaki krizin, küresel büyüme rakamlarını 2020 itibariyle yüzde 0.5 oranında azaltabileceğini tahmin ediyor. 

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    Etiketler:
    Ticaret savaşı, Müzakere, Gümrük vergisi, Wang Yi, Wang Shouwen, ABD, Çin
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