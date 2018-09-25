Kayıt
13:33 25 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Çetin Osman Budak

    BES'in üç yıl zorunlu olacağı iddiaları Meclis'e taşındı

    © Fotoğraf : CHP
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 11

    CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ilişkin yeniden yapılandırma ile çalışanların üç yıl sistemde kalmasının zorunlu hale getirileceği iddialarını TBMM'ye taşıdı.

    Otomatik BES uygulamasının zorunlu olacağına dair iddialara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi veren CHP'li Budak, "Krizde önlem arayışlarında ilk hedef kıt kanaat geçinen emekçinin sınırlı kaynakları olmamalı, fon arayışları yeni kara delikler, yeni dipsiz kuyular oluşturmamalıdır" dedi.

    TL - para - Türk lirası - BES
    © AA /
    BES zorunlu hale geliyor: 3 yıl boyunca sistemden çıkış yok
    Budak, şu ifadelere yer verdi:

    "Emekçilerin kazancından yapılan kesintiyle Ağustos 2018 itibariyle 124 milyar lirayı aşan İşsizlik Fonu'nun amacı dışında kullanımıyla ilgili eleştirilere kayıtsız kalan iktidar, yeni bir dolaylı vergi arayışındadır. Krizde halkın ödeyeceği bedeli artırmaya dönük bu yaklaşım, geçmişte ‘Tasarrufu Teşvik Fonu' ve ‘Konut Edindirme Yardımı' gibi adlarla emekçinin kıt kaynaklarının hükümetler eliyle eritildiği örnekleri akla getirmektedir. 1980'li yılların sonunda başlayıp 2000'li yılların başında tasfiye edilen bu fonlar, karmaşık hesaplarla adeta birer dipsiz kuyuya dönüşmüştür. Söz konusu uygulamalar, sabit gelirlinin sınırlı kaynaklarını bütçedeki kara deliklere yama etmiş ve onlarca yıl süren davalarla yargıyı meşgul etmiştir. Şu anda hükümetin planladığı önlemler de yine geçim zorluklarıyla boğuşan emekçileri hedef almaktadır.

    Öte yandan bu iktidar, ekonominin en önemli faktörlerinden biri olan beklentileri de yönetememektedir. Bir yandan OKS, diğer yandan altın tahvili şimdi de zorunlu BES söylentileri Hazine'nin nakit ihtiyacının kritik düzeyinde olduğu izlenimi yaratmakta ve tasarrufların yastık altına girmesine, finansal piyasalarımızın dışına çıkarılmasına ve yatırım kararlarının ertelenmesine neden olmaktadır.

    'ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ ANAYASA'YA UYGUN MUDUR?'

    Merkez Bankası'na yapılan müdahalelerde olduğu gibi, ekonominin diğer alanlarına da vatandaş aleyhine müdahale edilerek, adaletsiz teşvik sistemleri ve zorlama tasarruf yöntemleri ile vatandaş tedirgin edilmemelidir. Bir yandan yanlış politikalarla halkı fakirleştirip, bir yandan da onların yetersiz gelirlerinden tasarrufa gitmek nasıl bir tutarlılıktır? Elbette bütün aklı başında iktidarlar tasarruflar artsın ve yatırıma dönüşsün ister ama bu, insanları zorlayarak değil onlara yarınlara umutla bakacakları ekonomik refah ve güven ortamını sağlayarak mümkündür."

    tekstil - kadın - işçi - fabrika
    © AA / Arşiv
    85 bin şirkete BES cezası geliyor
    CHP'li Budak'ın verdiği önergede, şu sorulara yer verildi:

    "Bireysel Emeklilik Sisteminde kamu ve özel sektör çalışanları için zorunlu uygulamanın kapsamı genişletilecek midir? Bu yönde hazırlık varsa kapsamı ne olacaktır? 15 yıldır enflasyon farkı dışında zam almamış olmasına rağmen, ağır bir doğrudan ve dolaylı vergi yükü altında bulunan çalışan kesimin mali haklarına zorunlu bir sistemle müdahale edilmesinin amacı nedir? Zaten zorunlu bir sosyal güvenlik sistemi varken ikinci bir sosyal güvenlik modelinin zorunlu hale getirilmesi Anayasa'ya, yasalara ve uluslararası sözleşmelere uygun mudur? Bu konuda olası yargı uyuşmazlıklarıyla bir öngörüde bulunulmuş mudur, planlama yapılmış mıdır? Zorunlu BES katılımcıları uzun süreli zorunlu kesintilerinin aktarılacağı fonları istedikleri gibi belirleyebilecek ve istediklerinde değiştirebilecekler midir? Bu kesintilerin, finans piyasalarında 'çöp fon' olarak adlandırılan istikrarsız ve riskli alanlara yatırılmayacağının güvencesi var mıdır? Çalışanlardan zorunlu alınan kaynakların, diğer yatırım araçları ve enflasyon karşısındaki olası değer kayıplarına karşı devlet garantisi sağlanacak mıdır?"

    İlgili konular:

    BES'ten çıkış oranı yüzde 60 oldu
    '7.5 milyon çalışanın 4 milyonu caydı, otomatik BES’e revizyon geldi'
    CHP'nin BES başvurusuna Anayasa Mahkemesi'nden ret
    Temmuzda 3 milyona yakın çalışanın maaşından BES kesintisi yapılacak
    Etiketler:
    soru önergesi, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Meclis, Berat Albayrak, Çetin Osman Budak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi
    Yeni Zelanda Başbakanı, BM'deki zirveye bebeğiyle geldi
    Karikatür
    Rusya, Suriye'ye S-300 gönderecek
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet