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13:33 25 Eylül 2018
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    Berat Albayrak

    Bakan Albayrak, ABD'li iş adamlarıyla buluştu: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz

    © AA / Mehmet Acar
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta ABD'li iş adamlarıyla bir araya geldi. Albayrak, "Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir" dedi. Albayrak, ihtiyaç halinde bankalara destek vereceklerini belirtti.

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid
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    Berat Albayrak, Türkiye'nin borçlanma bakımından diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.

    Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

    Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde Türkiye'nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını vurguladı.

    'DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİK OLDU'

    Berat Albayrak, ihracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu dönemde, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi.

    Buna karşın Türk hükümetinin, önceliği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz'da sadece yüzlerce insan ölmedi, binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca, milyonlarca Türk vatandaşı, gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü."

    FITCH
    © AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
    Fitch: Türk bankalarının döviz likidite riski yükseldi
    Albayrak, yaşanan acılara ve zorluklara rağmen Türk halkının AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmediğini ifade ederek, "24 Haziran'da güçlü bir çoğunlukla büyük bir zafer kazandık" dedi.

    'BÜTÇE DİSİPLİNİ VE FİYAT İSTİKRARI EKONOMİ POLİTİKALARININ ANA SÜTUNLARI'

    Albayrak, zaferle çıkılan seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

    Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.

    'TÜRKİYE, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER NOKTASINDA ÇOK RAHAT'

    Berat Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

    Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı.

    Albayrak, Türkiye ekonomisinde YEP ile hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret ederek, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti.

    Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:

    — Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı.

    — Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 28, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 30, küresel ortalama ise yüzde 70 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hanehalkı borçlanmasının GSYH'ye oranı, Türkiye'de yüzde 16, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 39 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi."

    Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi.

    Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

    Dolar
    © AFP 2018 /
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    Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.

    'TÜRK HÜKÜMETİ GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIR'

    Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in "Türk bankalarının döviz likidite riski yükseldi" uyarısına da değindi.

    Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

    Etiketler:
    Kur, piyasa, borç, dolar, TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye, ABD
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