Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara satın alacak

Dünyaca ünlü İtalyan moda evi Versace, bir başka moda devi Michael Kors'a 2.1 milyar dolara satılıyor.

© AFP 2018 / Miguel MEDINA İtalyan moda evi Versace satılıyor

Moda devi Michael Kors, İtalyan moda evi Versace'yi satın alacağını duyurdu. Bir Amerikan markası olan ancak merkez üssü Londra'da bulunan Michael Kors yaptığı açıklamada Versace'yi 1.83 milyar euro (2.1 milyar dolar) karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını belirtti.

Michael Kors'un CEO'su John D. Idol "Versace'nin lüks markalar ailemizin bir parçası olmasından heyecan duyuyoruz ve Versace'nin büyümesi için yatırım yapmaya söz verdik. Grubumuzun tüm kaynaklarıyla Versace'nin gelirlerinin 2 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Michael Kors ve Jimmy Choo markalarının gücünün ve Versace'nin satın alınmasının bize yıllarca kazanç ve gelir büyümesi getirecek bir poziyona sokacağına inanıyoruz" dedi.

Michael Kors geçen sene İngiliz lüks ayakkabı üretici Jimmy Choo'yu 1.2 milyar dolara yani yaklaşık 7.4 milyon TL'ye satın almıştı.

KORS ADINI CAPRI HOLDINGS OLARAK DEĞİŞTİRECEK

Michael Kors Holding Limited şirketi Versace'yi aldıktan sonra ismini de 'Capri Holdings' olarak değiştirecek.

Michael Kors will change its name to Capri Holdings after its deal to buy Versace closes https://t.co/YXtWcBvPs7 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 25, 2018

​DONATELLA VERSACE: MARKANIN UZUN VADELİ BAŞARISI İÇİN GEREKLİ

Versace'nin Başkan Yardımcısı ve kreatif direktörü Donatella Versace de yaptığı açıklamada şirketin devrinin 'Versace'nin uzun vadeli başarısı için gerekli' olduğunu söyledi.

Donatella Versace "Bir vizyoner aynı zamanda da güçlü ve tutkulu bir lider olarak her zaman hayran olduğum John Idol'ın yönetimindeki bir gruba katılmaktan dolayı hepimiz çok heyecanlıyız" dedi.

BREAKING | American conglomerate-in-the-making @MichaelKors buys Italian fashion house @Versace for $2 billion. https://t.co/GQqNGgAqAf — The Business of Fashion (@BoF) September 25, 2018

'NEDEN DONATELLA? BİR PARÇAMIZ DAHA GİDİYOR?'

Öte yandan BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre Donatella Versace'nin sosyal medya hesaplarına satışa karşı mesajlar yağmaya başladı. Donatella Versace'nin Instagram hesabındaki fotoğraflarının altına İtalyanca olarak yazılan yorumların bazılarında "Donatella, lütfen haberlerde duyduğum şeyin doğru olmadığını söyle!", "Neden Donatella? İtalya'nın bir parçası daha gidiyor", "Donatella diren, Versace sensin!" denildi.

Twitter'da İngilizce olarak yapılan bir yorumda da "Kors'un satın alması Versace'nin cazibesini düşürür. Michael Kors lüks olabilir ama Versace şıklık ve yüksek sınıftır" denildi.

İTALYA BAŞBAKAN YARDIMCISI: EN İYİ MARKALARIMIZIN YURT DIŞINA SATILMASINDAN BIKTIM

Versace'nin satışına hükümetten de olumsuz tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı ve Matteo Salvini, İtalya'nın en iyi moda, gıda, teknoloji markalarının yurt dışına satılmasından bıktığını söyledi. Moda sektörü işçilerinin de bağlı olduğu Femca-Cisl sendikası da Versace'nin satışını, "Sanayi politikalarının eksikliği nedeniyle ekonomimizin gözbebekleri yurt dışına gidiyor" diye yorumladı.

Versace fans are terrified that a $2 billion deal with Michael Kors will 'kill' the fashion brand. Here's what the companies say will actually change. https://t.co/utTddQZg9V — Business Insider (@businessinsider) 25 Eylül 2018

En çok tasarladığı çanta, saat ve parfümlerle tanınan Michael Kors, Versace'nin dünya genelindeki parakende mağazalarını 200'den 300'e çıkarmayı, e-ticareti büyütmeyi ve aksesuar ve ayakkabı işlerini şu anda yüzde 35 olan orandan yüzde 60'a çıkarmayı planlıyor.

Medusa başı logosuyla tanınan Versace markasının hisselerinin yüzde 20'si 2014'te ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone'a satılmıştı. Yüzde 80'lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978'de Donatella Versace'nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.