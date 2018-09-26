'Ayakkabı sektörünün en eski markası, ayakta kalmakta zorlanıyor'

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, 100'den fazla mağazası olan ve 'Türkiye'nin en eski ayakkabı markası' diye tanımladığı şirketin, ayakta kalmakta güçlük çektiğini söyledi.

Kerim Ülker, "5 milyar dolarlık sektör 'ayakta' duramıyor" başlığıyla yayımlanan yazısında ayakkabı şirketlerinin birer birer konkordato ilan etmesine değindi.

'Asırlık devlerin de sırada olduğunu' söyleyen Ülker, "Aslında liste oldukça uzun. İsimleri yazmak yerine haklarında dikkat çekici bilgiler vermek daha doğru olur" ifadesini kullandı.

Ülker, şöyle devam etti:

— Örneğin en fazla dile getirilen şirket sektörün ağabeyi olacak büyüklükte. Edirne’den Van’a 100’den fazla mağazası olan bu dev Türk şirketinin ayakta kalmakta zorlandığını duydum. Bir diğeri ise ayakkabı sektörünün belki de en eski markası. Bir asrı geride bırakan bu şirketin de 100’den fazla mağazası bulunuyor ve bunların küçük bir kısmı da yurtdışında…