Dolar, kapandığı seviyelerden açıldı

Papaz Brunson'a yönelik haber akışıyla haftanın ilk iki gününde dalgalanan döviz piyasalarında bu sabah sakin bir seyir görülüyor.

Dün 6.06'ya kadar geri çekildikten sonra günü 6.16 civarında tamamlayan dolar kuru, bu sabah ilk işlemlerde önemli bir değişim göstermedi ve aynı seviyede bulunuyor.

Dünya'nın aktardığına göre, İstanbul serbest piyasada dolar 6.1620 liradan, euro 7.2530 liradan güne başladı.

Türk Lirası'nda değerlenme çabasının devam ettiğini vurgulayan analistlere göre, teknik açıdan kurda olası geri çekilmelerde 6.02 ve 5.98 seviyeleri takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6.32 direncinin altında 6.27 ara direnç olarak öne çıkıyor.