Kayıt
11:46 26 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Bebek

    Bebeğin aylık mama ve bez masrafı 700 lira oldu

    © REUTERS /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 22

    Döviz kurundaki artış ve enflasyondaki yükselişle mama ve bebek bezi fiyatları ikiye katlandı. Bebeği olan ailelerin aylık zorunlu masrafı 700 TL’yi geçti. Aileler ise endişeli.

    Fabrika işçisi
    © Sputnik / Kirill Kallinikov
    Şirketler, moral için çalışanlarına zam yapıyor: Başka şeyler düşünmek zorunda kalmasınlar
    Birgün'den Ekin Akyaz'ın haberine göre, ekonomik kriz ve zamlar bebek sahibi aileleri zor durumda bıraktı. Mama ve bebek bezi fiyatlarına bir yılda yüzde 120'yi aşan zam geldi.

    Bir yaşından küçük bir bebeğin zorunlu masrafı 324 TL'den 724 TL'ye çıktı. Pişik kreminden ıslak mendile biberondan giyime kadar pek çok kalemde zam yapıldığını belirten aileler, kendilerini maddi açıdan sıkıntılı günlerin beklediğini ifade ediyor.

    Birkaç gün sonra ilk doğum gününü kutlayacak Enes'in annesi Esra Balmumcu yapılan zamlardan dolayı kara kara düşündüklerini söylüyor.

    Balmumcu bebeğinin geleceğinden endişelenmeye başladığı söyleyerek şöyle dedi:

    "En ucuz mamayı kullanmama ve sadece sabah kahvaltılarında vermeme rağmen haftada 17 liraya yakın mama masrafımız oluyor. Bir ay önce maliyeti 10 liraydı. Üstelik bu yalnızca mama, bir de günde 6 kere değiştirdiğimiz bebek bezleri var ki onlar da el yakıyor. Geçen ay 16 TL'ye aldığım bebek bezini şimdi 22 TL'ye alabiliyorum. Üstelik ürünün içerisindeki adet sayısı da azaldığı için, hafta içerisinde ikinci pakete geçmemiz gerekiyor."

    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon
    © REUTERS / Umit Bektas
    Pazar alışverişi: Taze fasulyenin kilosu 10 lira oldu, 5 liraya 30 badem alınıyor
    Bir bebeğin meyve suyu, su ve süt için ayrı biberonlar kullanması gerektiğini ifade eden anne Balmumcu, "Biberonu yeni değiştirdim 4 ay önce 12 liraya aldığım biberonu şimdi 24 liraya alabildim. Bunlar sadece zorunlu masraflar. Emzik fiyatı bile iki katına çıktı. Pişik kreminden ıslak mendile kadar pek çok üründe fiyatlar arttı" diye konuştu.

    Bu temel kalemlerde toplam masraflarının ayda 700 lirayı geçtiğini belirten Balmumcu, "İnternetten sipariş vererek daha ucuza almaya çalışıyoruz ama orada da fiyatlar çok yüksek. İki ay önce marketten 15 liraya aldığım pişik kremi şimdi markette 30 internette 22 lira, biz de nasıl baş edeceğimizi şaşırdık" dedi.

     

    Etiketler:
    asgari ücret, zam, fiyat, çocuk bezi, Mama, bebek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    'Yılın En İyi Çevre Fotoğrafçısı' yarışmasının kazananları
    2018 yılının en iyi çevre fotoğrafları seçildi
    Karikatür
    Beyaz Miğferler’in Suriye'den İngiltere'ye tahliyesine başlandı
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet