Hazine arazileri 'yerli üretim' için kiralanacak: Yıllık 100 lira

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, yerli üretiminin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılık ile tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin üç projeyle 64 ilde 41.7 milyon metrekare Hazine arazisi uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak.

© AA / Fatih Kurt Yerli üretim logosunu tanıtan Ticaret Bakanı Pekcan: 1296 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakanlıkça, Türkiye'deki orman alanlarını çoğaltmak, toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi kurarak erozyonu önlemek ve insanların daha yeşil, temiz ve güzel bir ortam içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine taşınmazlarının ağaçlandırma amaçlı kiralanmasına ilişkin uzun yıllardır teşvik veriliyor.

Bu kapsamda ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, köknar, ladin, akasya gibi türlerin yetiştirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde, kiralama bedeli dönüm başına yıllık 6 lira 75 kuruş olmak üzere 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor.

HAZİNE ARAZİLERİNDE ÜRETİM YAPMAK İSTEYENLERE YENİ FIRSATLAR

İki Bakanlığın ortaklaşa yürüttüğü projelerle ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri ile hayvancılık alanında Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyenlere yeni fırsatlar da sunuluyor.

Bu kapsamda mevcut ağaçlandırma uygulamasına ilave olarak ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretiminin artırılması amacıyla Hazine taşınmazları uygun koşullarda kiraya verilecek.

Hazine taşınmazları bu düzenleme ile çok yıllık bitkiler için 10 yıl, tek yıllık bitkiler için ise 5 yıla kadar kiralanabilecek.

Proje kapsamında ilk etapta, başta ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin olmak üzere ağaçlandırma amaçlı kiralama için 31 ilde 7.7 milyon metrekare ve lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik bitkiler ve süs bitkileri için 19 ilde 5 milyon metrekare olmak üzere ilk etapta 12.7 milyon metrekare alan kiralanacak.

HAYVANCILIK İÇİN 29 MİLYON METREKARE ALAN KİRAYA VERİLECEK

Öte yandan tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi çerçevesinde Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasına imkan sağlanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Hayvancılık bakımından iklim çeşitliliği ve geniş meraları ile önemli bir potansiyele sahip olan Türkiye'de organize hayvancılık yoluyla yerli üretimin artırılması için de Hazine taşınmazları halkın kullanımına sunulacak. Uygulama kapsamında 29 milyon metrekare Hazine arazisi kiralanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine taşınmazlarına ilişkin kiralamaların nasıl yapılacağına ilişkin detayları paylaştı.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmesine ilişkin düzenlemeyle çiftçilerin önemli bir imkana kavuşacağını vurgulayan Kurum, "Bu düzenleme ile çiftçilere sağlanan en büyük kolaylık, Hazine taşınmazlarının çok uygun bir bedelle, rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya verilmesidir. Örneğin değeri 100 bin lira olan bir tarlayı yıllık 100 lira üzerinden kiralıyoruz." ifadelerini kullandı.