Adana’da bugün Rusya Ülke Günü düzenleniyor

Bugün Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) Adanalı iş adamlarına Rusya’yı daha iyi tanıtabilmek, karşılıklı işbirliği ve yatırım imkanlarını değerlendirmek üzere 'Rusya Federasyonu Ülke Günü' düzenlenecek.

ADASO tarafından, Türkiye’nin Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) katılımıyla Sakıp Sabancı Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan bu etkinliğe Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Mümessili Aydar Gaşigullin, DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Galip Savaşır, Rus-Türk Ticaret Evi (ROST) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtuluş, Ticaret Bakanlığı S. Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Murat Nesimoğlu gibi konuşmacılar katılacak.

ADANA İLİ AÇISINDA RUSYA'NIN ÖNEMİ

Rusya, Adana ili açısından önemli bir paya sahip olup, 2018 yılı ilk 8 ay itibariyle %3’ün üzerinde pay ile Adana ihracatında beşinci, ithalatında ise sekizinci sırada yer almaktadır.