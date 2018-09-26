Rekabet Kurulu'ndan akaryakıt devlerine soruşturma

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.
© REUTERS / Hannah McKay
Dünya'nın aktardığı habere göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Ağustos tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak:
— BP Petrolleri A.Ş.,
— OPET Petrolcülük A.Ş.,
— Petrol Ofisi A.Ş.,
— Shell&Turcas Petrol A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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