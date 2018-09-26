Rekabet Kurulu'ndan akaryakıt devlerine soruşturma

© REUTERS / Hannah McKay 30 akaryakıt şirketine ceza yağdı

BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş. ve Shell&Turcas Petrol A.Ş.'nin bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı.

Dünya'nın aktardığı habere göre, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 27 Ağustos tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak:

— BP Petrolleri A.Ş.,

— OPET Petrolcülük A.Ş.,

— Petrol Ofisi A.Ş.,

— Shell&Turcas Petrol A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.