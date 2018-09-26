ABD'li Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı

Borsa İstanbul'da yüzde 7 olan Nasdaq payı yeni ortaklık yapısında sıfırlandı, TVF'nin payı yüzde 80.6'a yükseldi.

© REUTERS / Murad Sezer Borsa İstanbul'da teknik arıza nedeniyle işlemler durduruldu

Dünya gazetesinin Reuters'tan aktardığı habere göre, konuya yakın iki kaynak söz konusu değişiklikle ilgili olarak Nasdaq ile yapılan ortaklık sözleşmesinde şirkete çıkış opsiyonu tanındığını ve Nasdaq'ın bu opsiyonu kullanmış olabileceğini ifade etti.

Konuya yakın üst düzey bir kaynak, ortaklık yapısında görülen bu değişikliğin nedeni ile ilgili olarak, "Nasdaq ile yapılan anlaşmada bir çıkış opsiyonu vardı. Bu kullanılmış olabilir" dedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da, "Nasdaq'ın opsiyonunu kullanacağı söyleniyordu, bununla ilgili resmi bir duyuru biz de görmedik ama bu değişiklik bu satışın gerçekleştiğini gösteriyor" diye konuştu.

Nasdaq 2013 yılında Borsa İstanbul'a yüzde 5 pay ile ortak olmuş, daha sonra payını yüzde 7'ye yükseltmişti. Borsa İstanbul'un internet sitesinde ortaklık yapısını gösteren sayfanın 1 Temmuz tarihli kopyasında Nasdaq'ın Borsa İstanbul'daki payı yüzde 7, TVF'nin payı yüzde 73.6 olarak gözükürken, sayfanın bugünkü halinde TVF'nin payı yüzde 80.6 olarak yer alıyor. Ortaklar arasında ise Nasdaq bulunmuyor.