TÜSİAD: Döviz düzenlemesi bankaların aktif kalitesini bozabilir

Döviz düzenlemesi hakkında açıklama yapan TÜSİAD, "Döviz bazlı kontratların TL'ye dönmesine yönelik taraflar arası uzlaşmanın zaman alması halinde ödeme oranının düşmesi ve/veya uzlaşma sonrası anlaşılacak kur nedeni ile nakit akımlarında oluşacak azalmalar yatırımcıların bankalara olan geri ödeme kabiliyetlerini de olumsuz etkileyecektir" ifadesini kullandı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, TÜSİAD internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Döviz üzerinden fiyatlanan ithal girdiler için kur etkisini azaltmak isteyen satıcıların alıcılara çok daha kısa vadeli ödeme şartı koşması ve bu nedenle alım vadelerinde oluşacak kısalma da KOBİ'lerde ciddi ek işletme sermayesi ihtiyacı yaratacaktır. Ayrıca yatırımlarını döviz krediler kullanarak fonlamış olan yabancı yatırımcılar için düzenleme nedeniyle yüksek açık pozisyon risklerinin oluşması, kısa ve orta vadede bu yatırımcıların direkt yatırım iştahlarının azalmasına ve hatta kısa vadede mevcut yatırımları kaynaklı yaşanacak muhtemel kayıplar sebebi ile Türkiye'den çıkma kararı almalarına dahisebep olabilir. Özellikle bilişim teknolojileri gibi sektörlerde döviz cinsi üzerinden faturalamaya devam edebilmek için şirketlerin işlemlerini ve birtakım hizmetlerini yurtdışına taşımaları durumunda, söz konusu düzenleme istihdam ve vergi kaybına da neden olabilecektir.

'YATIRIMCI ŞİRKETLER YÜKSEK AÇIK POZİSYON RİSKİ ALMAK DURUMUNDA KALACAK'

Diğer taraftan yukarıda sıralanan faiz ve fiyat artışlarının bir sonucu olarak da yatırımların olumsuz etkilenme riski bulunmaktadır. Düzenleme bankacılık sektörü açısından da önemli riskler içermektedir. Ödeme kaynakları karar kapsamına girerek, zorunlu olarak TL'ye dönülen, yabancı para kredi ile fonlama sağlanmış yapılarda; yatırımcı şirketler yüksek açık pozisyon riski almak durumunda kalacaklardır.

© REUTERS / Brendan McDermid Moody’s Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatları notunu indirdi

Aynı zamanda oluşan TL nakit akımlar yabancı para geri ödemelerin yapılabilmesi için yeterli olmayacak ve geri ödeyememe problemleri oluşacaktır. Bu durum bankaların varlık kalitelerinde bozulmaya sebep olacak ve izleme ve yakın takip portföylerinde artış ile sonuçlanabilecektir. Bütün bu durumların sonucu olarak bankaların yurtdışı finansman kuruluşlarından sağladıkları sendikasyonların fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlenmeler; devamlılığında da problem yaşanması ile sonuçlanabilecektir.

Ayrıca bahse konu varlıklar teminat olarak gösterilerek edinilmiş olan finansman kaynaklarında da,benzer sıkıntılar ile karşılaşılabilinecektir. Döviz bazlı kontratların TL'ye dönmesine yönelik taraflar arası uzlaşmanın zaman alması halinde ödeme oranının düşmesi ve/veya uzlaşma sonrası anlaşılacak kur nedeni ile nakit akımlarında oluşacak azalmalar yatırımcıların bankalara olan geri ödeme kabiliyetlerini de olumsuz etkileyecektir."