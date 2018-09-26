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18:31 26 Eylül 2018
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    Alman Adalet Bakanı Heiko Maas

    Maas: Alman şirketleri Türkiye'de yatırımı riskli buluyor

    © REUTERS / Axel Schmidt
    Ekonomi
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    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, giderek daha fazla Alman şirketinin Türkiye'de yatırım yapmayı riskli bulduğunu söyledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS /
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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya gerçekleştireceği devlet ziyareti öncesinde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass Die Zeit gazetesine verdiği mülakatta Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerle ilgili endişelerini dile getirdi.

    DW Türkçe'nin haberine göre Maas, giderek daha fazla Alman şirketin Türkiye'de yatırım yapmayı riskli bulduğunu ifade etti. "Bu, esas olarak kendi Türk çalışanları nedeniyle endişe kaynağı oluyor" şeklinde konuşan Alman bakan, "Çalışanlar Türk yargısının kurbanı olurlarsa, bu kesinlikle yatırım yapma isteğinin artmasına katkıda bulunmaz" dedi.

    ‘ALMAN ŞİRKETLER, DAHA FAZLA YASAL GÜVENCE İÇİN BASKIYI ARTIRIYOR'

    Gazete, Alman şirketlerinin daha fazla yasal güvence verilmesi için Alman hükümetine baskıyı arttırdığını bildiriyor.

    Haberde ayrıca Türkiye'deki iş çevrelerine dayandırılarak verilen bilgilere göre, ülkedeki Alman yatırımının son iki yılda yaklaşık yüzde 20 oranında azaldığı, şirketlerin yatırımlarını ertelemeye başladığı belirtildi.

    Johannes Hahn
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Hahn'dan Türkiye'ye ekonomik yardım açıklaması: Kendilerinin yarattığı problemler
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Berlin'de Almanya'nın önde gelen iş insanlarıyla görüşeceği açıklandı. Ekonomik krizle mücadele eden Türk hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin de kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını hedefliyor.

    ALBAYRAK'IN BERLİN TEMASLARI

    Bu çerçevede iki ülkenin ekonomi kurmayları geçen hafta Berlin'de bir araya gelmişti. Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldiği kritik zirve sonunda iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

    ‘TÜRKİYE YARDIM TALEP ETMEDİ, ERDOĞAN DA ETMEYECEKTİR'

    Almanya Maliye Bakanı Scholz görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye bugün yardım talep etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında da etmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

    Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın davetlisi olarak Almanya'ya resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Erdoğan, Steinmeier'ın yanı sıra Başbakan Angela Merkel'le de bir araya gelecek.

    Can Dündar
    © AA / Onur Çoban
    Can Dündar, Almanya'da basın toplantısına katılacak: Eleştirilerimi direkt Erdoğan'ın yüzüne söyleyeceğim
    Türk Lirası'nın hızlı değer kaybı sonucu ortaya çıkan ekonomik kriz tehlikesi, Almanya'da Türkiye'ye mali yardım tartışmalarının yaşanmasına yol açmıştı. Ziyaret sırasında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

    ALTMAİER RESMİ YEMEĞE KATILIYOR

    Almanya'da tartışma konusu olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Erdoğan onuruna Cuma akşamı vereceği resmi yemek davetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in bu davete katılacağı açıklandı. Reuters'in Bakanlığa teyit ettirerek verdiği habere göre Altmaier, Cuma akşamki yemeğe katılacak. Başbakan Merkel, yemeğe katılmayacağını söylemişti. Erdoğan Berlin'de Merkel ile iki defa bir araya gelecek.

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    Etiketler:
    Angela Merkel, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Heiko Mass, Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Almanya
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