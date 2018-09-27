Dolar/TL'de Fed sonrası sınırlı iyimserlik

Hafta başında sert dalgalanan dolar/TL ABD Merkez Bankası'nın beklenen faiz artışının ardından sınırlı bir iyimserlik gösterdi. Dolar/TL, 6.1215 seviyesinde yer aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve ardından Almanya temasları piyasada yakından takip edilirken, iç gündemde eylül ayı ekonomik güven endeksi ve TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek.

Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan yükselten ABD Merkez Bankası (Fed) para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı. Fed yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü.

Dünya'nın aktardığına göre, ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise piyasa katılımcılarının Fed'den daha sert tutum beklemesiyle 5 baz puandan fazla düşüşe yüzde 3.048'e geriledi.

Merkez bankasının karar metni 'destekleyici' para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.