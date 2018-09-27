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15:11 27 Eylül 2018
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    Dolar, Türk Lirası

    Bilişim sektörü ‘dövizle sözleşmeye' devam etmek istiyor

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Sözleşmelerde Türk lirası kullanılmasına ilişkin karardan bilgi teknolojileri sektörünün muaf tutulmasını istiyoruz" dedi.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
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    Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, bilgi teknolojileri sektörünün, alım satım sözleşmelerinde Türk lirası kullanılmasına yönelik karardan muaf tutulmasını istedi.

    ‘15 BİN CİVARINDAKİ BİLGİSAYAR BAYİSİNİN GELECEĞİNDEN ENDİŞE DUYUYORUZ'

    Aktepe, "Söz konusu durum nedeniyle 15 bin civarındaki bilgisayar bayisinin geleceğinden endişe duyuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu hususları da değerlendirmeye alacağına inanıyoruz" vurgusunu yaptı.

    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
    © AA / Erhan Elaldı
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    Aktepe, AA'ya yaptığı açıklamada, bilişim sektöründe ticarete konu ürünlerin ve emtiaların tamamına yakınının yurt dışından geldiğine dikkat çekerek, bu ürünlerin, ülkenin genel ihtiyaç listesinde ve KOBİ'lerin dijital dönüşümünün gerçekleştirilmesinde önemli yer tuttuğunu söyledi.

    Bilgi teknolojileri sektörünün, alım satım sözleşmelerinde Türk lirası kullanılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın söz konusu ürünlerin Türkiye'ye getirilmesinde sorunlar doğuracağını ifade eden Aktepe, şunları kaydetti:

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
    TÜSİAD: İş dünyası dövizle borçlanmak istemiyor
    ‘TİCARETİN DOĞAL AKIŞINA UYMAYAN BİR KARMAŞA VE HANTALLIK OLUŞUYOR'

    "Döviz olan fiyatlar, anlık geçerli kura göre Türk lirasına çevriliyor. Bu durum her kur değiştiğinde binlerce üründen oluşan fiyat listelerinin yenilenmesine ve müşterilere uzun süreli fiyatlar verilememesine yol açıyor. Vadeli alımlar için anlık finansal maliyetler de fiyatlara ekleniyor. Bunun sonucunda ticaretin doğal akışına uymayan bir karmaşa ve hantallık oluşuyor. Kurdaki ve finansal maliyetlerdeki anlık değişimlerin, zaman içinde fiyatları şişirmesi ve enflasyon artışına sebep olması gibi bir sonuç doğuracağını düşünüyoruz. Tedarik sıkıntıları yaşamaya başlayan sektörümüzün tüm katmanlarının yükü eşit ve gücü oranında paylaşması gerekiyor. Burada büyük ölçekteki firmaların ve küçük ölçekli firmaların yükleri güçleri ölçüsünde taşımaları önemli."

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    Etiketler:
    Bilgisayar, Döviz, Dolar, Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Rahmi Aktepe
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