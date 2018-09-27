3. havalimanı taşıma ihalesini İBB aldı

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce yapılan 3. Havalimanı Toplu Ulaşım İhalesi'ni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş. kazandı.

İhaleye 9 firma davet edilirken, 6 firma teşekkür ederek teklif sunmadı. İhalede, Sarılar İnşaat A.Ş., Bursa Belediyesi'nin firması Burulaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs A.Ş. yarıştı. 702 milyon tahmini bedel üzerinde üç firma teklif verdi.

Otobüs A.Ş., 755 milyon 820 bin liralık teklif sunarak, ihaleyi kazandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'na 18 hat üzerinden 150 bagajlı otobüsle 10 yıl boyunca ulaşım hizmeti verilecek.

4 Eylül Salı günü gerçekleştirilen ilk toplu ulaşım ihalesini Altur-Havaş-Free Turizm Konsorsiyumu 475 milyon 488 bin lira ile kazanmıştı. İhale, 13 Eylül tarihinde 'kamu yararı oluşmadığı' gerekçesiyle iptal edilmişti.