TL'deki değer kayıplarının ardından Çinli şirketlerin Türkiye iştahı arttı

Kaynaklar Çin'in ABD ile içerisinde olduğu ticaret savaşı nedeniyle alternatif yatırım imkanları arayışında olduğunu, bu alternatiflerden birinin de Kuşak ve Yol projesinde yer alan Türkiye'de yatırımlarını canlandırmak olabileceğini belirtiyorlar.
LOKOMOTİF ŞİRKETLERİ VAR
Üç kaynağın verdiği bilgiye göre toplantılara katılan Çinli şirketler arasında ülkenin lokomotif şirketlerinden China Life Insurance, China Merchants Holdings ve Alibaba gibi isimler bulunuyor.
Reuters'ın sorularına Alibaba geleceğe yönelik yatırım planları hakkındaki bilgi veremeyeceği cevabını verdi. China Life Insurance sorulara cevap vermedi. China Merchants'a ulaşılamadı.
20'DEN FAZLA GÖRÜŞME YAPILDI
Çinli şirketlerin ABD'li yatırım bankalarının ayarladığı toplantılarda büyük grup ve holdinglerle görüştüklerini ifade eden bir kaynak, "Sadece bir haftada dört Çinli grup ile görüştük. Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankalarının düzenlediği organizasyonlarla Türkiye'de 20'den fazla görüşmeler yaptılar. Hemen hemen her şeye bakıyorlar" dedi.
YENİ ALANLARA BAKIYORLAR
Çinli şirketler ilk olarak Çin devletinin Kuşak ve Yol adı verdiği yabancı ülkelerle işbirliği inisiyatifi kapsamında Türkiye'ye ilgilerini artırdı. Çin devletinin bu inisiyatife ağırlık verdiği 2015 yılından bu yana çeşitli Çinli şirketler Türkiye'de altyapı, madencilik ve bankacılık gibi stratejik olarak gördüğü alanlarda satın alma için inceleme yapıyorlar veya satın alma da yapmış durumdalar. Ancak kaynaklar geçen aydan bu yana süregelen görüşmelerde Çinli şirketlerin yeni alanlara da baktıklarını ifade ediyorlar. Üçüncü bir kaynak geçtiğimiz günlerde bazı Çinli yatırımcılarla görüştüklerini belirterek, "Ancak henüz bitmiş bir işlem yok… Çin kaynaklı çeşitli enerji şirketleri yerel partnerler ile beraber finansal borcunu servis etmekte zorlanan enerji üretim santralleri ile ilgileniyorlar" dedi.
Türkiye'ye yatırım yapan Çinli şirketlerin açıklamaları Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyaya açılma kapısı olarak gördüklerine de işaret ediyor.
Alibaba Trendyol'a yatırım yaptığı açıklamasında, "Türkiye önemli ve heyecan verici bir pazar… Trendyol ile Türkiye ve bölgede e-ticaret ve dijital ödeme alanlarında önemli fırsatlar yaratacağız" demişti.
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