Bloomberg: Çinli şirket, Türk Telekom'u satın almak için görüşüyor

Bloomberg News, Çinli Tatwah'ın Türk Telekom'daki yüzde 55 SPV hissesini almak için görüştüğünü yazdı.

Türk Telekom'dan konuya ilişkin yaptığı açıklamada herhangi güncel bir gelişmenin kendilerine iletilmediği belirtildi.

Türk Telekom'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, bugün bazı medya sitelerinde, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin Türk Telekomünikasyon AŞ'deki yüzde 55 hissesinin satışına ilişkin haberler yayınlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ancak bu haberlerde belirtilen konuda şirketimize bildirilmiş herhangi bir güncel gelişme bulunmamaktadır. Bu konuda şirketimize iletilen bir gelişme olduğunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerine yer verildi.