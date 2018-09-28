'Bireysel iflas'ın yankıları sürüyor: 'Vatandaş konkordatosu' ABD'de yaygın

Konkordatonun ABD’de nasıl uygulandığını anlatan Karaahmet, “İflas sizin kredi geçmişinizde 7-10 sene arasında durur ve size kredi vermek isteyenler geçmiş 7-10 sene zarfında iflas ettiğinizi görebilirler. İflas ne kadar şahsi bir zorluktan kaynaklansa da bu bilgi kamuya açık bir bilgidir" dedi.

Dünya gazetesinden Veysel Ağdar'ın haberine göre, Elmalı Sikkeleri ve Karun Hazineleri gibi sayısız tarihi eseri Türkiye'ye kazandıran ABD'li hukuk şirketi Herrick Yönetim Kurulu Üyesi ve Herrick Türkiye'nin Yönetici Ortağı Avukat Barbaros Karaahmet, ABD'deki uygulamayı anlattı. Karaahmet, şahsi iflas etmenin bir kişinin mali hayatında finansal açıdan açma kapama düğmesine basma gibi bir etki doğurduğunu söyledi.

Uygulamanın hem yararları hem de külfetleri olduğunu kaydeden Karaahmet şu açıklamayı yaptı:

"Bireysel İflas'ın en çok görünen nedenleri arasında boşanma, işsizlik ve hastalık ile ilgili faturaların olduğunu bildirdi. Şahsi iflas etmenin Amerika'da iki ana türü olduğunu kaydeden Karaahmet şöyle devam etti: "Chapter 7 dediğimiz üzerinde ipotek ve menkul rehni bulunmayan alacakların silinmesi amaçlı, 3-4 aylık bir süreci içeren iflas durumu, ikincisi de Chapter 13 olarak bilinen, borçlunun borçlarını bir nevi konkordato planı gibi 3-5 yıllık ödeme takvimine bağlamasını sağlayan iflas türü. Chapter 7'de borçlar ve gelir arasında büyük uçurum mevcuttur. Ödeme planı yapabilecek maddi durumları yoktur bu opsiyonu kullananlarda."

Chapter 7 iflas imkanından yararlanmak için mali durumun iyi olmadığının kanıtlanması gerektiğini vurgulayan Karaahmet, "İflas sizin kredi geçmişinizde 7-10 sene arasında durur ve size kredi vermek isteyenler geçmiş 7-10 sene zarfında iflas ettiğinizi görebilirler. İflas ne kadar şahsi bir zorluktan kaynaklansa da bu bilgi kamuya açık bir bilgidir. İflas başvurunuzu tamamlamadan önce bir 90 dakikalık eğitim ve sonrasında da iki saatlik bir ders almanız gerekmektedir" diye konuştu.

'DÜRÜSTLÜK ÇOK ÖNEMLİ'

Karaahmet şöyle devam etti;

"Borçlardan arınma, iflas etmenin nihai amacıdır. Alacaklılara karşı sizi koruyan bir imkandır. Ama borcu silen bir durum değildir, sadece borcun sizden tahsil edilmesini önler. Eğer iş bu borçta müteselsilen borçlu bir şahıs daha varsa, krediyi veren alacağını o şahıstan tahsil edebilir, siz iflas etmiş olsanız bile. Dürüstlük buradaki sistemde çok önemli bir unsurdur. İflasınız kabul edilmiş olsa bile eğer mahkeme ileride çeşitli nedenlerle mali açıdan zamanında verilmiş olan beyanların doğru olmadığını keşferderse, iflas ilami iptal edilmektedir."