İtalyanlar, 3. köprüdeki hisselerini satmaktan vazgeçti

Astaldi, 3. köprüdeki hisse satışını jeopolitik gelişmeler nedeniyle ertelediğini duyurdu.

© AA / Hakan Göktepe 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü Çinlilere satılıyor'

Şirketin İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 33 payı bulunuyor.

Dünya'nın haberine göre, üçüncü köprü 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.

Astaldi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, yaklaşık 3 ay önce yapmış olduğu açıklamada, ellerindeki tüm hissenin satışı için gerçekleştirdikleri görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti.