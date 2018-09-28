İtalyanlar, 3. köprüdeki hisselerini satmaktan vazgeçti

Astaldi, 3. köprüdeki hisse satışını jeopolitik gelişmeler nedeniyle ertelediğini duyurdu.
Şirketin İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yüzde 33 payı bulunuyor.
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Dünya'nın haberine göre, üçüncü köprü 2026 yılına kadar özel sektör tarafından işletilecek.
Astaldi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi, yaklaşık 3 ay önce yapmış olduğu açıklamada, ellerindeki tüm hissenin satışı için gerçekleştirdikleri görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söylemişti.
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