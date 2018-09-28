Coca Cola, Vestel gibi firmalara lojistik destek sağlayan Günaydın Group, konkordato istedi

Coca Cola ve Vestel gibi firmalara lojistik destek sağladığı Günaydın Group konkordato ilan etti. Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz da, bugün Bakırköy Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi.

© REUTERS / Murad Sezer Kebap zinciri Kaşıbeyaz konkordato istedi

Son günlerde özellikle ayakkabı ve inşaat firmaları ile gündeme gelen konkordato başvurularına bir yenisi daha eklendi.

Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group, konkordato ilan etti. Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Erol Günaydın, " Firma olarak 50 yılı aşan bir geçmişimiz var. Bugüne dek birçok krize göğüs gerdik ve bunlardan da başarıyla çıktık. Günaydın Group, gerek müşterisiyle gerek çalışanlarıyla bu krizi de aşabilecek güçtedir" dedi.

Bankaların bazı kredilerini geri çağırması ile zor duruma düştüğü ifade edilen şirket, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato kararı aldı.

Coca Cola, Vestel gibi dev firmalara lojistik hizmeti sağlayan şirketin 7 bölgede 2 bin 200 çalışanı ve 13 bin müşterisi bulunuyor.