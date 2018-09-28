GAZBİR: Fiyat artışı kaçınılmaz hale geldi

GAZBİR Başkanı Arslan, doğalgazda fiyat politikasının petrol fiyatlarına göre belirlendiğini ve petrol fiyatlarının son iki yılda 50 dolardan 80 dolara yükseldiğini söyledi.
Petrol fiyatı ve dolar kurunun son dönemde yaklaşık yüzde 50 arttığına dikkati çeken Arslan, şunları söyledi:
'PETROL FİYATININ 100 DOLARA ÇIKMA İHTİMALİ KONUŞULUYOR'
"Gördüğümüz kadarıyla, önümüzdeki süreçte konutlara mümkün olduğu kadar az bir fiyat artışı yansıtılacak şekilde politika izlenecek. Petrol fiyatının da önümüzdeki süreçte 100 dolar seviyesine çıkma ihtimali konuşuluyor. İnşallah, 100 dolara gitmeyeceğini umuyoruz. Bizim düşüncemiz 85 dolardan aşağı tekrar döneceği yönünde. Doğalgaz fiyatı artışında önümüzdeki dönem için bir oran söyleyecek olursak tümünde yüzde 15'lik bir oran söz konusu gibi görünüyor. Konutlara yüzde 9, elektrik üretiminde de yüzde 17 seviyesinde fiyat artışı gerçekleşebilir."
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