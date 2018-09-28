Mevduat-kredi faiz makası 10 yılın zirvesinde

Türk bankacılık sektöründe 1 aylık mevduat faizi ile ticari kredi maliyetleri arasındaki fark son dönemde hiç olmadığı kadar yükseldi.
Dünya gazetesinin Bloomberg verilerine dayanarak aktardığı habere göre, fark 13 puana kadar çıktı.
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Bugün bankacılık sektöründe mevduata verilen en yüksek faiz yüzde 30'lara ulaşırken ticari kredi faizi yüzde 40'lar civarında.
Ortalamalara bakıldığında ise 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20'ler, ticari kredilerde yüzde 33 seviyeleri uygulanıyor. Mevduat ve kredi faizi arasındaki fark en son 2008'de bu kadar açılmıştı.
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