Mevduat-kredi faiz makası 10 yılın zirvesinde

Reel sektör ile bankaların kredi polemiği sürerken mevduat faizi ile kredi faizi makası 10 yılın rekorunu kırdı. Faiz mevduatta yüzde 30'a ulaşırken ticaride kredilerde yüzde 40'ı aştı.

Türk bankacılık sektöründe 1 aylık mevduat faizi ile ticari kredi maliyetleri arasındaki fark son dönemde hiç olmadığı kadar yükseldi.

Dünya gazetesinin Bloomberg verilerine dayanarak aktardığı habere göre, fark 13 puana kadar çıktı.

Bugün bankacılık sektöründe mevduata verilen en yüksek faiz yüzde 30'lara ulaşırken ticari kredi faizi yüzde 40'lar civarında.

Ortalamalara bakıldığında ise 1 ay vadeli mevduatta yüzde 20'ler, ticari kredilerde yüzde 33 seviyeleri uygulanıyor. Mevduat ve kredi faizi arasındaki fark en son 2008'de bu kadar açılmıştı.