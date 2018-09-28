​TOKİ'den ev alanlara borç güncellemesi geliyor

Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret eden Kurum, belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya geldi. Malatya'nın Türkiye ekonomisinin Anadolu'daki can damarı olduğunu belirten Kurum, kentin ihracatta da bölgede gelişen ender yerlerden biri olduğunu söyledi.
"Bu kapsamda çevre ve şehircilik alanında kentlere bizzat gittim ve yerinde tespitlerde bulundum. Çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Malatya'mıza geldik. Şehrin ihtiyaçları noktasında Beydağı'ndan, şehir merkezindeki meydan otoparkına, altyapıyla alakalı yapılması gerekenlerin kararlarını alıp, sahada uygulamalarını yapıyor olacağız."
'ENFLASYON, TEFE, TÜFE ORTALAMASI YÜZDE 18-20 BİLE OLSA…'
"Devam eden 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında da bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız iki etabı tamamladı. İnşallah üçüncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)