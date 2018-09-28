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16:36 28 Eylül 2018
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    İstanbul, inşaat, konut

    ​TOKİ'den ev alanlara borç güncellemesi geliyor

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) alınan konutlara yönelik borçlara ilişkin, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor" dedi.

    Malatya Valisi Ali Kaban'ı makamında ziyaret eden Kurum, belediye başkanlarıyla da toplantıda bir araya geldi. Malatya'nın Türkiye ekonomisinin Anadolu'daki can damarı olduğunu belirten Kurum, kentin ihracatta da bölgede gelişen ender yerlerden biri olduğunu söyledi.

    İstanbul
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
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    Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından 100 Günlük Eylem Planı'nın açıklandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

    "Bu kapsamda çevre ve şehircilik alanında kentlere bizzat gittim ve yerinde tespitlerde bulundum. Çözümleri de yerinde bularak yapmaya çalışıyoruz. Bugün de bu vesileyle Malatya'mıza geldik. Şehrin ihtiyaçları noktasında Beydağı'ndan, şehir merkezindeki meydan otoparkına, altyapıyla alakalı yapılması gerekenlerin kararlarını alıp, sahada uygulamalarını yapıyor olacağız."

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    © AA / Volkan Kaşik
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    İller Bankası'nın Malatya'da 2003-2018 döneminde yatırım değeri 540 milyon lira olan 145 işi tamamlandığını belirten Kurum, şunları söyledi:

    "Devam eden 32 işimiz var ve bunların maliyeti de 140 milyon lira tutarında. Şehrin alt ve üstyapısı, sosyal ihtiyaçları kapsamında da bakanlığımız ve ilgili birimler çalışıyor. Bunun dışında Beydağı'nda kentsel dönüşüm alanında Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız iki etabı tamamladı. İnşallah üçüncü etapla ilgili kararları da bugün burada alacağız ve sahada hızlı bir şekilde inşasına başlayacağız. Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı da yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız."

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    Etiketler:
    borç yapılandırma, ÜFE, TÜFE, enflasyon, TOKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye
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