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17:47 28 Eylül 2018
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    Buğday unu

    TMO: Döviz spekülasyonu fiyatları artırdı, 250 bin ton ekmeklik buğday ithal edeceğiz

    © Fotoğraf : Instagram
    Ekonomi
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    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, döviz spekülasyonu sonucu fiyat artışının sürdüğünü, 250 bin ton ek ekmeklik buğday ithal edeceklerini açıkladı.

    Karadeniz Un Sanayicileri Derneği tarafından Samsun'da düzenlenen toplantıda konuşan TMO Genel Müdürü Güldal, 2018 yılının özellikle buğday ve arpa üretimi bakımından biraz problemli geçtiğini söyledi.

    Buğday
    © AP Photo / Michael Conroy
    Toprak Mahsülleri Ofisi, buğday ithal edecek
    Özellikle mevsimsel olumsuz şartların yaşanması dolayısıyla kalite probleminin de ortaya çıktığını belirten Güldal, şu bilgileri verdi:

    "Türkiye'de TÜİK verilerine göre buğday üretimimiz yıllık 21 milyon ton, arpa üretimimiz 7.4 milyon ton, mısır üretimimiz ise 5.7 milyon ton olarak tahmin edildi ancak hasat döneminde bunun biraz daha altında gerçekleştiğini hepimiz yakinen biliyoruz. Tabii TMO olarak arpa, buğday, mısır, nohut, mercimek alımı yaptık. Yaklaşık 2.5 milyon ton alım gerçekleştirdik ve stoklarımızı takviye ettik. Dünya hububat üretiminde de Türkiye'de yaşadığımız benzer sorunlar yaşandı. Buğday üretimi 42 milyon ton azaldı, 716 milyon tona düştü. Arpa üretimi 140 milyon tona düştü, mısır üretimi ise geçen yılın 19 milyon ton daha üzerinde gerçekleşti, 1.07 milyar tona ulaştı. Ancak mevsimsel nedenlerle kalite problemleri ortaya çıktı. Buğday fiyatlarında yüzde 20 artışların yaşandığını da hepimiz biliyoruz. Ülkemizde çiftçilerimizin önemli bir kısmı hububat üretimi yapıyor. Hububat 81 milyon insanımızın ekmeği, hayvanlarımızın ana yem kaynaklarından bir tanesidir. Asla vazgeçemeyeceğimiz tarım, en stratejik alanı hububat üretimidir."

    'BİZE VERİLEN TALİMAT BUDUR'

    Buğday
    © Fotoğraf : Pixabay
    TMO, buğdaydan sonra arpayı da ithal edecek
    2018 yılında maruz kalınan çeşitli finansal saldırılar sonucu, döviz kurlarında yüksek artışlar yaşanması ile çok ciddi sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını ifade eden Güldal, şöyle devam etti:

    "Bu süreç içerisinde ülkemizdeki hububat fiyatları, iç piyasa fiyatları dünya fiyatlarının oldukça altında kaldı. Bu durum ise yurt içi piyasalarının bir beklenti enflasyonu oluşmasına yol açtı. Bu noktada gıda güvenliğinin, dolayısıyla tarımın önemini bir kere daha her zamankinden çok daha önemli olduğunu müşahede etmekteyiz. Stoklarımızı takviye etme amacıyla alınan tedbirleri de hayata geçirdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Hükümetin verdiği sıfır gümrüklü ithalat yetkisini bu hafta salı günü itibarıyla ihalemizi yaparak hayata geçirdik. 250 bin ton ekmeklik kaliteli buğdayı Türkiye'ye ithal etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu takviye süreci ihtiyaç olduğu sürece devam edecektir. Bize verilen talimat budur. İhtiyaç olduğu süre gerek ekmeklik buğdayda gerek yemlik ürünlerde Türkiye'nin ihtiyacı bir şekilde karşılanacaktır."

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    Etiketler:
    mısır, Un, ekmek, hububat, ithalat, döviz, arpa, buğday, TÜİK, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ahmet Güldal, Türkiye
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