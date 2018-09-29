Yeni Şafak yazarı Şeker: Kaç fiyat koyarsan koy, millet alıyor, mecbur, ne yapsınlar?

© Sputnik / Kirill Kallinikov Şirketler, moral için çalışanlarına zam yapıyor: Başka şeyler düşünmek zorunda kalmasınlar

Mehmet Şeker, " Zam hastalığı " başlığıyla yayımlanan yazısında "Zam yapmak, bulaşıcı hastalıktan beter. Bir yerden başladı mı, tutabilirsen tut" ifadesine yer verdi.

"O zam yaptı, şu zam yaptı, biz niye yapmayalım? Döviz yükseldi, hadi zam yapalım. İyi ama bizim alışımızda satışımızda dövizle işimiz yok ki. Olsun. Her bir ürünü tek tek ele alıp kararlaştıralım, sonra sen etiketlerin yenilerini hazırlamaya başlarsın" diyen Şeker, şöyle devam etti:

— Müşteriler tepki gösterirse? Yok canım ne tepkisi? Kaç fiyat koyarsan koy, millet alıyor. Mecbur, ne yapsınlar? Herkes öyle değil patron… O zaman gramajları düşürelim, fiyatlara dokunmayalım.

— Biraz şey olmaz mı? Ney olacak oğlum? Hiçbir şeycik olmaz. İstersen gel, ikisini birden yapalım. Nasıl? Hem gramajı azaltalım, hem de fiyatları birazcık yükseltelim. Kararlısın yani? Birazcık dedim aslanım. Çok fazla değil.