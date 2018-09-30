Sarıeroğlu: IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır, o defter bir daha açılmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışılmaya karar verilmesiyle ilgili, "Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir" dedi.

Partisinin Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlediği İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Sarıeroğlu, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışılmaya karar verilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Mehmet Acar Albayrak: McKinsey ile çalışmaya karar verdik

"Maalesef yine milletle aynı yerde durmayan, bir ticari fırsatçılar bir de siyasi fırsatçılar var" diyen Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"İçinden geçtiğimiz bu süreçten de yine kendilerine pay çıkarmaya çalışan, siyasi söylemler içerisinde olan, maalesef ki yine milletin sesine kulak veremeyen, milletin hissiyatını maalesef ki anlayamayan, milletimizle yan yana duruşu sergileyemeyen kesimler olduğunu görüyoruz. İşte iki gündür bir firmayla alakalı tartışmalar var. Gerçekten 'bir akıl tutulması' diyorum. Tekrardan işte IMF ile ilgili hayaller kuranlar var. Maalesef ki elini ovuşturanların bu söylemlerinden, Türkiye'nin kötü duruma düşmesinden memnuniyet duyacağını hissediyoruz. Hayal kurmasınlar, o amaçlarına, o arzularına asla ulaşamayacaklar. Unutmasınlar IMF'nin defterini dürüp kapatan AK Parti iktidarıdır. Bir daha o defter açılamayacaktır, hesabı AK Parti tarafından kesilmiştir. Bu, Türkiye'nin boynuna vurulmuş bir prangaydı. Şimdi bir firma üzerinden konuyu IMF'ye kadar getirdiler, bu kötü niyettir, art niyettir."

'NEGATİF GÜNDEMLE ENERJİMİZ BOŞA HARCANMAYA ÇALIŞILIYOR'

Milletin pozitif şeylerin konuşulmasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, "Sürekli olarak negatif gündemle, olumsuzluklarla enerjimiz yine boşa harcanmaya çalışılıyor. Zaten dışarıdan saldırılar geliyor, bunlara karşı kenetlenmemiz gerekiyor, dimdik ayakta olmamız gerekiyor. Milletimiz bunun bilincinde. Ama maalesef bakıyorsunuz, tırnak içinde bir kısım siyasilerin bu hassasiyette, bu dikkatte olmadıklarını görüyoruz. Milletimiz de bunu görüyor" ifadesini kullandı.