Kanada ile ABD, ticaret anlaşması görüşmelerinde uzlaştı

Kanada ve ABD'nin NAFTA'nın yenilenmesi görüşmelerindeki kilit bölümler hakkında anlaşmaya varmaları üzerine, Başbakan Justin Trudeau, pazar gecesi kabinesini toplantıya çağırarak gelişmeleri görüştü.
Bu arada CBC’ye açıklamada bulunan Kanadalı üst düzey yetkili, Başbakan Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ve diğer pazarlık ekibinin, ABD kanadı ile gün boyunca Ottawa’dan video konferans aracılığıyla görüşmeye devam ettiklerini de kaydetti.
TRUDEAU 'KANADA İÇİN OLUMSUZ OLACAK BİR NAFTA'YI İMZALAMAYACAĞIM' DEMİŞTİ
Kanada Başbakanı Trudeau, daha önce yaptığı açıklamalarda, "Kanada için olumsuz şartlar içerecek yeni bir NAFTA anlaşmasını imzalamayacağım. Ekonomimizi güçlendirecek, Kanadalılar için iş ve fırsat yaratacak bir anlaşma yapacak ve elverişsiz şartları olan bir anlaşmayı imzalamayacağız." demişti.
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NAFTA ANLAŞMASI NEDİR?
ABD, Meksika ve Kanada, aralarında 24 yıl önce imzaladıkları NAFTA sayesinde her yıl 1 trilyon dolarlık ticaret yapıyordu. Mevcut anlaşmada, üç ülke arasındaki ticarette bir malın gümrüksüz satılabilmesi için belli bir katma değer yüzdesinin Kuzey Amerika'da üretilmiş olması şartı bulunuyordu. Anlaşmayı yenileme görüşmeleri kapsamında ABD ile Meksika 27 Ağustos 2018 günü anlaşmış ve Başkan Trump, Kanada’nın anlaşmayı kabul etmemesi halinde Meksika ile yola devam edeceklerini belirtmişti. Trump bu durumda Kanada’da imal edilen otomobillere ilave ek vergiler getirebileceğini açıklamıştı. Otomobillerdeki mevcut yüzde 62,5 oranındaki katma değer oranının, anlaşmanın yenilenmesi sonrası yüzde 75'e çıkarılması planlanıyor. Mutabakat aynı zamanda otomobil parçası üretiminin yüzde 40 ila 45'inin, saatlik ücreti en az 16 dolar olan işçilerce yapılmasını şart koşuyor.
ABD-Kanada arasında varılan anlaşma ile NAFTA’nın bundan sonraki aşamalarına dair, ilgili ülkeler tarafından yeni bir yol haritasının çizilmesi bekleniyor.
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