'3 kamu bankasının tahvil satışı İşsizlik Fonu'na yapıldı' iddiası: McKinsey’in ilk işi bu mu oldu?

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, 3 kamu bankasının tahvil satışının İşsizlik Fonu'na yapılmış olabileceği iddiaları olduğunu belirtti. Fonun bu tahvilleri yasal olarak alma yetkisi olmadığını kaydeden Gürses, "McKinsey’in ilk ele alıp mekanizmasını kurduğu iş bu mu oldu?" dedi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, bloğunda yayınladığı yazısında, 3 kamu bankasının tahvil ihracını değerlendirdi.

Halkbank, Vakıfbank ve Eximbank tahvil satışının 10.8 milyar lira olduğunu aktaran Gürses, "Üç banka kaşla-göz arasında neredeyse Hazine'nin bir ayda üç-beş ihalede topladığı borçlanma tutarı kadar bir borçlanmayı iki günde yapıverdiler; toplam 10.8 milyar TL" ifadelerini kullandı.

‘İŞSİZLİK FONU'NA EL ATILMIŞSA BORÇ STOKUNU ARTTIRACAK İŞ ÖRTÜLÜ HALE GELMİŞ'

Tahvillerin kime satıldığı ve faiz oranının belli olmadığını kaydeden Gürses, bu nedenle tahvillerin İşsizlik Sigortası Fonu'na satılmış olabileceği söylentisinin yayıldığını belirtti.

Yönetmeliğe göre İşsizlik Fonu'nun devlet tahvili, repo ve kamu bankalarında mevduat dışında yatırım yapamayacağını ifade eden Gürses, ekonomi yönetiminin açıklama yapması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Ankara, İşsizlik Fonu'na da el atmışsa normalde Hazine kesesinden kamu borç stokunu artıracağı biçimde olması gereken bir işi de örtülü hale getirmiş demektir" diyen Gürses, şöyle devam etti:

"Güncel tartışmaların ışığında şu soru da akla gelmiyor değil: Ankara'ya danışmanlık vermeye başlayan McKinsey'in ilk ele alıp mekanizmasını kurduğu iş bu mu oldu? Kamu borç stokunu artırmadan yan cepten kamu bankalarına bu sermaye artırım modelini mi kurdu?"