Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam

Habertürk'e konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ankara'da ekmek fiyatlarının 2 yıldır arttırılmadığına dikkat çekerek; un, akaryakıt, işletme ve işçilik giderleri nedeniyle ekmek maliyetlerinde ciddi bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.
ÖZER: 16-17 İLDE EKMEK FİYATLARI ZAMLANDI
Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkan Yardımcısı Fahri Özer de Türkiye'de 16-17 ilde ekmek fiyatlarının zamlandığını belirtti.
Sınırlama getirilen un ihracatının payının, Türkiye'nin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1'ini oluşturduğu ve fiyat istikrarının sağlanmasını müteakip sona erdirileceği açıklanmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)