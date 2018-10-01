Rusya eylül ayı petrol üretiminde Sovyetler sonrası rekorunu aştı

Rusya, 1-27 Eylül tarihleri arasında ağustos ayındaki hacmi 130 bin varil aşarak, günde ortalama 11.347 milyon varil petrol üretti ve böylece Sovyetler Birliği'nin yıkılması sonrası bu alandaki rekorunu tazeledi.

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Reuters'ın aktardığına göre, Rusya eylül ayında petrol üretiminde son 30 yılın rekoru olan 11.247 milyon varili geçti.

Eylül ayında bir önceki aya kıyasla 130 bin varil daha fazla üretim yapılarak günde ortalama 11.347 milyon varil petrol çıkarıldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) haziranda günlük petrol üretim miktarını arttırma kararı almıştı. Kararın ardından muslukları açan Rusya, OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkeler örgütü arasındaki anlaşma Ocak 2017'de yürürlüğe girdiğinden beri en yüksek üretimi yapmıştı.

Temmuzda 11.215 milyon varille Ocak 2016'daki Sovyet sonrası rekoruna çok yaklaşan Rusya böylece son açıklanan rakamla rekor tazelemiş oldu.