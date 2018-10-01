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15:15 02 Ekim 2018
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    McKinsey

    Türkiye için IMF’ye gitmek McKinsey’den ucuza mı gelir?

    © Fotoğraf : McKinsey
    Ekonomi
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    Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın ABD’ye yaptığı açıklama ile başlayan McKinsey Danışmanlık şirketinin rolü RS FM’de Ahu Özyurt’un sunduğu 'Fotoğrafın Tamamı' programının konusuydu.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Volkan Furuncu
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    Türk kamuoyu, Yeni Ekonomi Programı (YEP) bünyesinde kurulan Maliyet ve Dönüşüm Ofisi'nin için danışmanlık alınması planlanan uluslararası yönetim şirketi McKinsey'i tartışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, konuyla ilgili eleştirilere yanıt vererek, McKinsey'in yalnızca danışmanlık yapacağını, icra fonksiyonunun bulunmayacağını bildirdi. IMF programına dönüldüğü iddiasının tamamen art niyetli ve gerçeklikten uzak olduğu kaydedildi.

    Şirketle ilgili Türk kamuoyunda, dört farklı eğilim göze çarpıyor: Alınacak danışmanlık hizmetine, 'Duyun-u Umumiye' benzetmesiyle isyan edenler, 'Metot doğru, şirket yanlış' diyenler, 'Metot da şirket de doğru' diyenler ve son olarak 'Her ikisi de yanlış, olmaz bu' diyenler.

    RS FM'de yayınlanan Ahu Özyurt'un sunduğu ‘Fotoğrafın Tamamı'na konuk olan, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve eski Liberal Demokrat Parti Başkanı Cem Toker, tüm boyutlarıyla McKinsey tartışmasını değerlendirdi.

    Meral Akşener
    © AA / Gökhan Balcı
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    ‘ÖZAL VE DERVİŞ DÖNEMİNDE DE MCKINSEY İLE ÇALIŞILDI'

    Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, RS FM yayınında yaptığı değerlendirmede, "Adalet ve Kalkınma Partisi, bugüne kadar kendi tabanına da anlattığı büyüme, bütün engellere rağmen gelişme çizgisini sürdüremediğini, sonuçta çok suçladığı sürekli olarak hedefe koyduğu bir ülkenin danışmanlık şirketine gelir gider kontrolünü vermiş durumda. Danışmanlık alınabilir mi, elbette. Dünya değişiyor ama bu açıklıkla anlatılır" dedi.

    Yücel'e göre McKinsey, Türkiye'ye daha önce de hizmet verdi: "Özal döneminde Emlakbank'ın yeniden yapılandırılması, Kemal Derviş döneminde de Türkiye, McKinsey ile çalıştı."

    "Benim bir üzüntüm var" diyen Yücel "Bu topraklar gibi en az on tane devlet geleneği barındıran bir coğrafyada, bütün bu kadim tecrübeleri bir kenara bırakıp bir Amerikan şirketinden devletin yeniden yapılanması anlamına gelecek, ki bu daha ne yalanlandı ne de doğrulandı, bir Başkanlık sisteminin reorganizasyonu konusunda hizmet almasını çok üzücü buluyorum" ifadesini kullandı.

    McKinsey
    © Fotoğraf : McKinsey
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    ‘BAZI ÜLKELER MAHKEMELİK OLDU'

    Eski Liberal Demokrat Parti Başkanı Cem Toker de RS FM yayınında McKinsey'in başta Porto Riko'da ve ABD'de olmak üzere 'çıkar çatışması' yaşadığını, bazı ülkelerde mahkemelik olduğunu kaydetti. Toker, "Ekonomik olarak sıkıntılı duruma düşen ülkeler doktora giderler, bunların profesörü de IMF'dir. Biz ona çok laf ettiğimiz için doçente gidiyoruz, o da McKinsey" ifadesini kullandı. Toker, "Burada temel amaç piyasalara güven vermek, bakın ben kendim rejim yapamıyorum, diyetisyene gidiyorum demektir. IMF'ye bugün gitmek, McKinsey'den daha ucuza gelecektir. Her şeye rağmen ufukta IMF var" dedi.

    Etiketler:
    McKinsey, Uluslararası Para Fonu (IMF), Yeni Ekonomi Programı (YEP), Cem Toker, Bahattin Yücel, Ahu Özyurt
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