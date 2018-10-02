IMF: Ufukta risk bulutları dolaşıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, uluslararası ticaretin önündeki engellerin artmasının yalnızca ticaret için değil yatırım ve üretime de zarar verdiğini ve geleceğe ilişkin belirsizlik yarattığını söyledi.

IMF'nin önümüzdeki hafta küresel büyüme tahminini düşüreceğini de belirten Lagarde, tüm ülke liderlerine ticari çatışmaları azaltma çağrısında bulundu.

ABD, Meksika ve Kanada'nın Kuzey Amerika'daki bir ticaret anlaşmasını duyurduktan birkaç saat sonra açıklama yapan Lagarde, küresel ekonomiye yönelik tehditleri alarm verdiğini, risklerin gerçekleşmeye başladığını ve küresel ekonomik büyümenin yavaşladığını söyledi. Lagarde, "Küresel değer zincirlerinin kırılması, gelişmiş ekonomiler de dahil olmak üzere birçok ülke üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre Lagarde, dünya liderlerini küresel ticaret sistemini yok etmek yerine, iyileştirmek, korumak ve topluma yarar sağlamak için birlikte çalışmaya çağırdı. Lagarde, "Bugün verebileceğim en önemli mesaj, riskleri iyi yönetmemiz, reformları hızlandırmamız ve çok yönlü sistemi modernize etmememiz gerektiğidir. Küresel ekonomik görünüm, önümüzdeki hafta tapacağımız güncelleştirmeden de anlaşılacağı gibi daha az parlak hale geldi" şeklinde konuştu.

'Ufukta risk bulutları dolaştığını' vurgulayan Lagarde, "Bu risklerin bir bölümü gerçekleşmeye ve küresel ekonomik büyümeyi daha dik bir yokuş haline getirmeye başladı" ifadelerini kullandı.