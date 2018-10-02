Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, buğday üretiminin bu yıl sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde düştüğünü söyledi.

Ali Ekber Yıldırım, "Buğdayda büyük kriz 2019'da yaşanacak" başlığıyla yayımlanan yazısında "Dört kıtada birden kuraklık yaşanınca buğday üretimi global düzeyde 42 milyon ton azalarak 758 milyon tondan 716 milyon tona düştü" bilgisine yer verdi.

"Çiftçi 2019 yılı buğday ekimi hazırlıklarını yaparken gübre fiyatlarının yüzde 117 artması, çiftçinin bu yıl buğdaydan para kazanamaması ve alternatif ürünlere yönelmesi nedeniyle buğday ekiminden hızlı bir kaçış var" diyen Yıldırım "Yüksek girdi fiyatları nedeniyle kimse buğday ekmek istemiyor" görüşünü dile getirdi. Yıldırım şöyle devam etti:

— Toprak Mahsulleri Ofisi sahada olduğu için çiftçinin buğday ekiminden uzaklaştığını gördü. Gerekli çalışmaları yaparak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye sundu. Pakdemirli, geçen hafta buğday ve arpa üreticilerine ödenen kilo başına 5 kuruşluk destekleme priminin yüzde 100 artırılarak 10 kuruşa çıkarılacağını söyledi.

— Toprak Mahsulleri Ofisi’nin dünya fiyatlarından çiftçiye ödeme yapacağını ilan etti. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin gübrede yüzde 15 indirim yapacağını duyurdu.