Yurt dışında 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar TL gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda gözaltılar olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yurt genelinde 417 kişi hakkında operasyon başlatıldı.

MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda

1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu soruşturma kapsamında tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.