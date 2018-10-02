Dolar, yeni güne 5.95 seviyesinde başladı

Dün eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inen Dolar/TL yeni güne 5.95 seviyesinden başladı.

Dolar / TL yeni güne 5.95 seviyesinden başladı. Dolar dün eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22,25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti.

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi yarın açıklanacak olan enflasyon.

Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi.

Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor.

Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.