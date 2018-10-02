Yunanistan'da kurtarma paketi sonrası ilk bütçe mecliste

© AFP 2018 / Eleftherios Elis Ekonomik denetimden çıkan Yunanistan, sermaye kontrolüne son verdi

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan bütçe tasarısı, bütçe komisyonunda tartışılmak üzere meclise sunuldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2015-2018 yılları arasında tatmin edici bir mali performans gösterildiğine işaret edilerek, bunun kademeli olarak hane halkı geliri, kalkınma ve sosyal yardımın kronik sorunlarını çözecek bir politikaya imkan tanıdığı savunuldu.

2019 BÜYÜME TAHMİNİ 2.5

Bütçe tasarısında bu yıl için büyüme oranı aşağı yönlü revize edilerek yüzde 2.1'e çekilirken, 2019 büyüme tahmini yüzde 2.5'e çıkarıldı. Tasarıda, işsizliğin ise gelecek yıl yüzde 16.3'e düşeceği tahmininde bulunuldu.

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Ülkenin kreditörleri için önemli mali göstergeler arasında yer alan faiz dışı bütçe fazlasının milli hasılaya oranı ise 2019 için yüzde 4.14 olarak tahmin edildi.

Hedeflenen oranın yüzde 3.5 olduğu ifade edilen tasarıda, kreditörlere taahhüt edilen emeklilik maaşlarında kesinti öngören kemer sıkma önleminin uygulanmaması halinde bu oranın hedefi karşılayarak yüzde 3.56 olacağı belirtildi.

Yunan hükümeti, kurtarma paketinden çıkmasına karşın 2019 yılında emeklilik maaşlarında kesinti taahhütünde bulunmuştu.

IMF VE AB'DEN TAAHÜTLERİNİ YERİNE GETRİME ÇAĞRISI

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Atina yönetimi, seçime gidilecek 2019'da bu kesintiyi uygulamak istemezken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve AB Komisyonu, hükümete taahhütlerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos bugün yaptığı açıklamada, kreditörlerle konuya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etmişti.

Konuya ilişkin son karar, bu yıl sonundaki Euro Bölgeleri Maliye Bakanları toplantısında kararlaştırılacak.