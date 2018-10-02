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13:45 02 Ekim 2018
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    Yenal Gökyıldırım

    KMD Başkanı: Kira ödemelerinde TL'ye dönüş için 10 günümüz kaldı

    © AA / KMD
    Ekonomi
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    KMD Başkanı Gökyıldırım, kiralamalarda TL'ye dönülmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onun da önümüzdeki 10 gün içerisinde, karşılıklı kazan-kazan anlayışıyla netleşeceğini düşünüyoruz" dedi.

    Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, AVM'lerde kiralama işlemlerinde TL'ye dönülmesine ilişkin, "Burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onu da önümüzdeki 10 gün içerisinde, biliyorsunuz süre 30 gündü, karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde bir noktaya varılacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

    AVM
    © Fotoğraf : AA
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    KMD tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 'Perakende Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Gökyıldırım, dernek üyelerinin Türkiye çapında yaklaşık 6 bin satış noktasında 165 bin kişilik bir istihdam ve 82.5 milyar TL seviyesinde ciro oluşturduğunu söyledi.

    Döviz kurlarına bağlı olarak kontrol edilemeyen şekilde artan kira maliyetlerinin gündemlerinin en başında yer aldığını dile getiren Gökyıldırım, dövizdeki aşırı hareketliliğin tüm ülke gündeminde olduğunu, daha önce özellikle AVM ve cadde mağazaları sahipleri ile uzlaşma yolu arandığını ancak çözüme ulaşılamadığını anlattı.

    Gökyıldırım,  "Öncelikle devletimizin bundan 20 gün önce çıkardığı kiralamalarda TL'ye dönülmesi uygulaması var. Bunu destekliyoruz. burada, hangi kurdan dönüleceğine dair ucu açık kalan bir kısım vardı. Onu da önümüzdeki 10 gün içerisinde, biliyorsunuz süre 30 gündü, karşılıklı kazan-kazan anlayışı içinde bir noktaya varılacağını düşünüyoruz. Bu işin daha sürdürülebilir olması için bizim talebimiz kiralamaların TL, euro veya dolar üzerinden değil ciro bazlı olması. Çünkü her sektörün kaldırabileceği bir kira-ciro oranı var. Bu da zaten uluslararası olarak biliniyor. Eğer biz bu oranlarda ve kriterlerde anlaşıp kiralarımızı ciro üzerinden ödemeye başlarsak önümüzdeki dönemlerde ne euro'yu, ne enflasyonu ne de doları konuşuruz. Bu konu iki tarafı da kazan-kazan anlayışı ile mutlu eder" diye konuştu.

    'ENERJİ KONUSUNDA TALEPLERİMİZ VAR'

    Gökyıldırım, perakende sektörünün istihdam oluşturma gücünün çok önemli olduğunu kaydederek, asgari ücrete verilen devlet desteğinin eylül sonu itibarıyla sona erdiğini söyledi. Perakendenin ana giderlerinden birisinin personel ücreti olduğunu anımsatan Gökyıldırım, bu desteğin devam etmesi talebinde bulundu.

    AVM - Alışveris
    © AFP 2018 / Johannes EISELE
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    Gökyıldırım, perakende sektörü olarak enflasyonla mücadelede kilit rol oynadıklarına vurgu yaparak, üretici ve tüketici enflasyonu arasında son dönemde ciddi fark olduğunu, kendilerinin aldıkları ürünlere gelen zammı tüketiciye direkt değil zaman içinde yansıttıklarını, bu sayede hem tüketici enflasyonunun diğerine kıyasla daha düşük kaldığını hem de tüketicinin korunduğunu anlattı.

    Ana girdilerden bir tanesinin enerji olduğunu ve enerjinin dövizle alındığını ifade eden Gökyıldırım, "Enerji konusunda taleplerimiz var. Bunun da sağlanmasıyla birlikte umarız daha öngörülebilir bir perakendecilik ciro ediyor olacağız" diye konuştu.

    'TAKSİT SAYISI TEKRAR ARTMALI'

    Kredi kartı
    © AA /
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    Gökyıldırım, organize perakendenin kayıtdışı ile mücadelede önemine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Ancak geçtiğimiz aylarda kredi kartlarına taksit sınırlandırmaları geldi. Bu sınırlandırma tüketimi ortadan kaldırmıyor veya ertelemiyor. Bu, sadece tüketimin başka yollarla yapılmasına neden oluyor. Bunlar veresiye veya senetle alışveriş gibi. Siz normal enstrümanları kullanamazsanız ihtiyacınızı giderme için senetle alacaksınız. Senetle aldığınızda da yüksek faiz ödüyorsunuz. Burada işin bir kısmı kayıtdışına kayıyor ve bu nedenle vergi kaybı oluyor. Sonunda ülkemiz kaybediyor. Kredi kartındaki taksit sınırlandırmasının tekrar gözden geçirilmesi ve rahatlatıcı adımlar atılmasını arzu ediyoruz."

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    Etiketler:
    döviz, TL, kira, AVM, Kategori Mağazacılığı Derneği, Yenal Gökyıldırım, Türkiye
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