Gazprom, Türk Akımı'nın finansmanı için 125 milyar rublelik kaynak aktardı

Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının finansmanı için Gazprom Transgaz Krasnodar şirketi aracılığıyla 125 milyar ruble (yaklaşık 1.9 milyar dolar) gönderdi.

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom, Türk doğalgaz şirketindeki hisselerini sattı

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre 125 milyar ruble tutarındaki kaynak, Gazprom'un yüzde 100 iştiraki olan South Stream Transport B.V. şirketine aktarıldı.

Açıklamada, "Sunulan parasal kaynaklar, borç alan tarafından işletme sermayesini takviye etmek için kullanılacak" dendi.

GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.