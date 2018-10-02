ABD'nin hükümet borcu rekor kırdı

Washington Examiner'ın haberine göre 2018 mali yılında ABD'nin hükümet borcu 1.2 trilyon doların üzerinde artarak 21.5 trilyon dolara yükseldi.
National debt jumps $1.2 trillion in fiscal year 2018 https://t.co/OtxIGqbpZo— Washington Examiner (@dcexaminer) October 2, 2018
Böylece ABD'nin hükümet borcu, eylül ayının son işlem günü olan 28 Eylül'de tarihteki en yüksek seviyeye ulaştı.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
'BÜTÇE AÇIĞI 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKACAK'
ABD'nin bütçe açığının 2020 yılına doğru 1 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıkacağını da belirten Washington Examiner, hükümet harcamaları hiç denetlenmediği için hükümet borcunun artış eğiliminde olmayı sürdürdüğünün altını çizdi.
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