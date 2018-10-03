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    Et ve Süt Kurumu, 300 TIR lop et ithal edecek

    © AA /
    Ekonomi
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    Et ve Süt Kurumu 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithal edecek. Kurum, bu 300 TIR etin gümrük işlemlerinin yapılması için hizmet alım ihalesi açtı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    Dünya gazetesinden Ali Ekber Yıldırım'ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izin verdiği veya izin vereceği ülkelerden 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithal edecek. Et ve Süt Kurumu, bu 300 TIR etin gümrük işlemlerinin yapılması için hizmet alım ihalesi açtı. İhale için sadece 1 gün süre verilmesi ise dikkat çekti.İhale duyurusunda; "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ithalatına izin verilen ülkelerden 300 adet TIR Taze/Soğutulmuş Kemiksiz Sığır Eti İthalatı Gümrükleme Hizmet Alımı yapılacaktır." denildi.

    Duyuruya göre, hizmet alımı için Edirne, İstanbul, Kocaeli, Trabzon ve Ankara illerinde Gümrük Müşavirliği Şubesi bulunduğunu yetkili makamlar tarafından belgelendirmiş gerçek veya tüzel kişiler teklif verebilecek. Bu şartları taşımakla birlikte Türkiye'de halen kamu ihalelerinden yasaklı konumdaki gerçek ve tüzel kişiler teklif veremeyecek.

    24 SAAT SÜRE VERİLDİ

    Hizmet alımı ile ilgili duyuruyu 27 Eylül 2018'de yayınlayan Et ve Süt Kurumu, ihaleye son başvuru tarihini ise 28 Eylül 2018 saat 10.00 olarak açıkladı. Bu kadar kısa sürede teklif hazırlanamayacağını belirten uzmanlar, ihalenin verileceği firmanın önceden belli olduğunu iddia etti.

     

     

     

    Etiketler:
    TIR, ithalat, et, Et ve Süt Kurumu, Ali Ekber Yıldırım, Türkiye
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