Commerzbank ekonomisti Ghose'tan dolar/TL tahmini

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Güne 5.95 seviyesinde başlayan dolar, 6 lirayı aştı

Boomberg HT'deki Akıllı Para programına konuk olan Ghose, enflasyon verisinin yüzde 24 seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.Ekonomist, Brunson'ın bırakılmaması durumunun da önceden fiyatlandığını ve çok fazla hareket görülmeyeceğini belirterek kurun en fazla 6.15'lere yükselebileceğini belirtti.

Ghose Brunson'ın serbest bırakılması durumunda ise kurun 5.50'lere geri çekilebileceğini belirtti.

Ghose, "Kurda 5.50'lerin sürdürülebilir olacağını düşünüyor musunuz" sorusuna; "Eğer enflasyon yüzde 24'lere çıkar ve TCMB adım atmazsa sürdürülebilir olmaz" yanıtını verdi.