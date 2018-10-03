Enflasyon verisi öncesi dolar, 6 sınırında

Hafta başından itibaren düşüşünü sürdüren dolar, Eylül ayı enflasyon verileri öncesi yeni güne 6 lira seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Güne 5.95 seviyesinde başlayan dolar, 6 lirayı aştı

Piyasalar bugün saat 10:00'da açıklanacak eylül ayı enflasyon verisini bekliyor.

Reuters anketine göre TÜFE'de eylül ayı gıda fiyatlarında, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yıl sonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi.

Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor ağustosta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

Dolar pazartesi günü eylül ayı ihracat rakamının yüzde 22.25 artışla 14,5 milyar dolara yükselmesi ve cari açıktaki düşüş beklentisiyle 5.90 seviyesine dek inmişti.

Kur dün de güne 5.95 seviyesinden başlamış, gün içerisinde 6 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Dolar/TL şu dakikalarda 6 lira seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.95 civarında seyrediyor.