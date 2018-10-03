Palet İnşaat konkordato istedi

Ankara merkezli Palet İnşaat ve Ticaret AŞ ile şirketin yöneticileri Alim Melih Kura, M. Emre Okyar ve K. Faik Okyar konkordato başvurusunu 28 Eylül’de yaptı.

© Fotoğraf : Twitter İki vatandaş konkordato ilan etti

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin mali sıkıntıya düşmesinin sebeplerine de ayrıntılı olarak yer verildi. Şirket avukatları Güven Şık ve Gökhan Tezcan'ın imzasını taşıyan dilekçeye göre Palet İnşaat kurulduğu günden bu yana onlarca projeye imza attı. Söz konusu projelerin başında ise Atatürk Barajı yer alıyor.

Dava dilekçesinde, şirketin mali sıkıntıya düşmesine, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler neden oldu. Dilekçeye göre, dünyada nakit bolluğunda yaşanan azalma, artan jeopolitik riskler, 15 Temmuz darbe girişimi ve kurlardaki sert yükseliş şirketin mali dengesini olumsuz etkiledi.

Dilekçeye göre, şirketin üstlendiği projelerin tamamına yakını kamuya ait işler. Dava dilekçesine göre, şirketin elindeki projelerin sözleşme büyüklüğü 660 milyon lira.