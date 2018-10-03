Bakan Albayrak’tan enflasyon yorumu: Sebebi fırsatçılık ve stokçuluk

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan enflasyon verileriyle ilgili olarak "Beklediğimiz oranların daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık" dedi. Albayrak, yüksek enflasyon rakamlarının gerekçesinin fırsatçılık ve stokçuluk olduğu görüşünü dile getirdi.

Berat Albayrak, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyonun yüzde 6.30 oranında gerçeklesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Albayrak, "Beklediğimiz oranların daha üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık" dedi.

Albayrak, "Piyasadaki fiyatlama ölçüsünde fırsatçılık, stokçuluk, spekülatif fiyatlama davranışının algı değil, gerçek olduğunu ortaya koydu" ifadesini kullandı.

'EN KÖTÜSÜNÜ GERİDE BIRAKTIK'

© REUTERS / Umit Bektas Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı

Albayrak, "En kötüyü geride bıraktık" görüşünü dile getirdiği açıklamasına "Trend ekim ayıyla birlikte kırılacak. Haftaya enflasyonla mücadele çerçevesini açıklayacağız" diye devam etti.

"Dengelenme sürecini görmeye başladık. Ticaret erbabı ve bunun takibi çok önemli" görüşünü dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

— Vatandaşlar sahada, kamu görevlileri sahada. Son iki ayda 22 binden fazla şikayet geldi, biz etkin şekilde sahada mücadele ettik. Bu işin ciddiyeti açısından vatandaş merkezli çok yakın bir süreci ortaya koymamız lazım. Ekim çok daha somut neticelerin olacağı bir ay olacak.

— Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşların tamamıyla önden görüşme yapacağız. Haftaya fiyatlama, indirim, sorumluluk alma anlamında taşın altına eline koyma noktasında süreç başlatacağız.

— Tüm bu davranışlar tüm kesimleri etkiliyor. Hep birlikte mücadele elzem. Fiyatlamayı etkileyen sektörler başta olmak üzere görüşmeleri yapıp haftaya bununla ilgili genel kamuoyu açıklamasıyla bunun topyekün mücadele gerektirdiğini seslendireceğiz.

'VATANDAŞIMIZ DEDİKODUYLA ZİHNİNİ TESLİM ETMESİN'

Kamuda tasarruf süreciyle ilgili konuşan Albayrak, "Türkiye'de sistem değişimi yaşadık. Türkiye rekabetçi bir pozisyona doğru ilerliyor. Yabancı firmalarla çalışılıyor deniyor. Devlet bu firamlarla dün çalıştı bugün de çalışıyor, ileride de çalışacak" dedi.

Albayrak, "Türkiye'den de danışman hocalardan katkı aldık. Biz yeni dönemde bir dönüşüm ofisi kurduk, görevine başladı. Bu yerli-milli ekip oluşturduk" diye konuştu.

"Birçok firmadan dünyadaki örneklerle ilgili analiz ve raporlar aldık. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız" bilgisini veren Albayrak, devamında şu ifadeleri kullandı:

— Biz birçok firmadan dünyadaki örneklerle ilgili analiz ve raporlar aldık. Toplam üretilen elektrikte yerli payını artıracağız. Son rakam bu yıl geçen yıla göre yüzde 4'e yakın artış var. Yüzde 47'ler yüzde 51'lere çıkmış. Herkesin aklını alıp biz yöneteceğiz. Dedikoduyla vatandaşımız zihmini teslim etmesin. Bu ülkeyi en ufak bir sekteye uğratmadan güçlü Türkiye yolculuğunda ilerliyoruz.

— Birçok firmadan Dönüşüm Ofisi ile ilgili biz raporlama aldık. Sadece bu firmadan değil. Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız.