Uluslararası Adalet Divanı'ndan İran kararı

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili İran'ın tedbir talebini kabul etti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, İran'ın ABD aleyhine açtığı davada, ABD'nin, 1955'te iki ülke arasında imzalanan 'İran — ABD Dostluk Anlaşması'na uymadığı gerekçesiyle İran'a yönelik yaptırımların askıya alınmasıyla ilgili gerekli tedbirlerin alınması talebini kabul etti.

Mahkeme, ABD'nin İran'a yönelik insani yardım malzemelerine, hizmetlerine ve bunun transferi için kullanılan sivil havacılığa uyguladığı yaptırımların kaldırması konusunda tedbir kararı verdi.

UAD ayrıca bundan sonra iki tarafın ortamı gerecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğini karara bağladı. Tedbir kararına göre, dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.

İran'ın ABD'ye karşı açtığı davanın, 8 Ekim'de başlayacak ve 5 gün sürecek ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek.

Öte yandan davanın sonuçlanmasının 1-2 yılı bulması bekleniyor.

İRAN'IN ABD'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI

© AP Photo / Vahid Salemi Kirmani: ABD yanlış bir şey yaparsa İran çevresindeki üsleri güvende olmayacak

Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran — ABD Dostluk Anlaşması"na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istiyor. Söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığını iddia eden ABD tarafı ise İran'a yönelik yaptırımların herhangi bir anlaşmayı ihlal etmediğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.

Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.

UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.