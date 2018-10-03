Uluslararası Adalet Divanı'ndan İran kararı

Mahkeme, ABD'nin İran'a yönelik insani yardım malzemelerine, hizmetlerine ve bunun transferi için kullanılan sivil havacılığa uyguladığı yaptırımların kaldırması konusunda tedbir kararı verdi.
UAD ayrıca bundan sonra iki tarafın ortamı gerecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğini karara bağladı. Tedbir kararına göre, dava boyunca İran'ın zarar görmesi engellenecek.
İran'ın ABD'ye karşı açtığı davanın, 8 Ekim'de başlayacak ve 5 gün sürecek ön inceleme duruşmasında iki ülkenin geçici itiraz gerekçeleri dinlenecek.
Öte yandan davanın sonuçlanmasının 1-2 yılı bulması bekleniyor.
İRAN'IN ABD'YE KARŞI UAD'DE DAVA AÇMASI
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmişti.
Bunun üzerine Tahran yönetimi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan "Dostluk Anlaşması"nı ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açmıştı.
UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.
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