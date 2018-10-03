Üreticilerden uyarı: 1 aylık yumurta stoğumuz kaldı, böyle giderse zam gelir

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurta stoklarının azaldığına ve maliyetlerinin yüzde 30 arttığını söyledi. Yıldırım, böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğini ifade etti.
Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gıda ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti.
Yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, "Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz" dedi.
Pazarcının yumurtayı sattığı fiyat ile markette satılan arasında büyük fiyat farkı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Pazarcı, halden kolisini 15 liraya alıyor bir lira farkla satıyor. Ama marketlerde bu fark 5 liraya kadar çıkıyor. Bu doğru değil, okulların açılmasıyla her öğrencinin beslenme çantasında yumurta mutlaka oluyor, o yüzden satışlarımız 15 arttı. Kışın gelmesi de satışlarımızı olumlu etkiliyor" diye konuştu.
'BİR AYLIK STOĞUMUZ VAR'
Fiyatlarda henüz büyük bir değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurta fiyatlarına mecbur zam gelecektir" ifadelerini kullandı.
İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI
Sezonun açılmasıyla ihracatın da arttığını aktaran Yıldırım, "İhracatımız yüzde 15 arttı. Katar, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İran'da şu anda kuş gribi olduğu için oraya da ihracata başladık" dedi.
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