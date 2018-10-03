Gazprom Başkanı Medvedev: Türk Akımı ve Kuzey Akım 2, Avrupa için hayati öneme sahip

Bu rekorun Gazprom'u 204.5 milyar metreküp olan sözleşmeye dayalı yıllık gaz hacmine daha da yaklaştıracağını belirten Medvedev, "Bu nedenle, ek gaz talebi, yeni güzergahlarının inşa edilmesine ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Türk Akımı ve Kuzey Akım 2, Avrupa için hayati öneme sahip" dedi.
'RUS GAZI, REKABET GÜCÜ EN YÜKSEK GAZ'
TÜRK AKIMI'NDA GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA
Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.
Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.
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