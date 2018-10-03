Gazprom Başkanı Medvedev: Türk Akımı ve Kuzey Akım 2, Avrupa için hayati öneme sahip

Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Türk Akımı ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarının Avrupa'nın giderek artan gaz talebinin karşılanması açısından hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

© Sputnik / Maxim Blinov Gazprom, Türk Akımı'nın finansmanı için 125 milyar rublelik kaynak aktardı

Rusya Enerji Haftası çerçevesinde düzenlenen bir forumda konuşan Medvedev, Gazprom'un bu yıl gaz tedarikinde yeni bir rekor kıracağını belirtti.

Bu rekorun Gazprom'u 204.5 milyar metreküp olan sözleşmeye dayalı yıllık gaz hacmine daha da yaklaştıracağını belirten Medvedev, "Bu nedenle, ek gaz talebi, yeni güzergahlarının inşa edilmesine ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla Türk Akımı ve Kuzey Akım 2, Avrupa için hayati öneme sahip" dedi.

'RUS GAZI, REKABET GÜCÜ EN YÜKSEK GAZ'

© AFP 2018 / ERIC PIERMONT Gazprom, Türk doğalgaz şirketindeki hisselerini sattı

Medvedev, Rus gazının Avrupa'daki rekabet gücü en yüksek gaz olduğunu ve olacağını da kaydederek bundan şüphe duymadıklarını sözlerine ekledi.

TÜRK AKIMI'NDA GAZ AKIŞI ARALIK 2019'DA

Türk Akımı'nda gaz akışının Aralık 2019'da başlaması öngörülüyor. Boru hattının denizdeki kesimi Rusya'nın Anapa kentinden Türkiye'nin Kıyıköy beldesine dek Karadeniz boyunca yaklaşık 930 kilometre boyunca ilerliyor.

Projenin deniz bölümünün inşaatı, Rus şirket Gazprom'un yüzde 100 iştiraki South Stream Transport B.V. şirketi tarafından gerçekleştiriliyor.