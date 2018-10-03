CHP'den doğalgaz teklifi: KDV yüzde 1'e düşürülsün, ÖTV kaldırılsın

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Milletin zam tufanı ile karşı karşıya kaldığını" ifade ederek, "Zam tufanı evdeki ocakları söndürdü. Zaten millet ocakları yakamıyordu. Şimdi ocakları tamamen söndürecekler. Çok zor bir kış dönemi geçireceğiz" dedi.

Son bir yılda konutlarda elektriğe yüzde 45, doğalgaza ise yüzde 35 oranında zam yapıldığını belirten Akın, sanayide elektriğe yapılan zammın ise yüzde 100'e ulaştığını aktardı.

Dört kişilik bir ailenin elektrik faturasının 137 lira, doğalgaz faturasının ise 190 lira olduğunu belirten Akın, "Bu rakam asgari ücretin dörtte birine denk geliyor. Buradan AK Parti milletvekilleri başta olmak üzere, bütün milletvekillerine bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bir kanun teklifi hazırladık. Bu kanun teklifi ile doğalgazdaki KDV oranını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz. ÖTV'yi de kaldırıyoruz. Herkesten destek bekliyorum" diye konuştu.

Yeni ekonomi programının iflas ettiğini belirten Akın, dolar ile yapılan ihalelerin TL olarak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.