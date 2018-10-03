Ankara'da bakkallar, ekmek satışını durdurdu: Fiyatlardan dolayı grevdeyiz

Ankara ve 17 ayrı şehirde Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından ekmeğe yapılan yüzde 25'lik zammın, Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulması kavgayı kızıştırdı. Ankara'daki bakkallar ekmek satmama eylemine başladı.

© Fotoğraf : DHA Ankara Valiliği: Ekmek satışları eski tarife üzerinden devam edecek

Ankara'daki bakkallar, fırıncıların kendilerine verdiği ekmeğin fiyatını artırmaları nedeniyle ekmek satmama kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da 1 liraya satılan ekmeğe yapılan 25 kuruş zammı durdurmuştu.

Konuyla ilgili olarak Sözcü'ye konuşan bakkal esnafı Kadir Doğan, "Önceden fırından ekmekleri 70 kuruşa alıyorduk. Şimdi 85 kuruşa çıkarıldı. Ekmeği ise yine 1 liraya satıyoruz. Bizim gibi küçük esnaf için sattığımız ekmek miktarı sınırlı ve ekmek başına da 15 kuruş kalıyor, bu bize bir kazanç sağlamıyor'' dedi.

​Bir ekmekten kalan 15 kuruşun kilosunu 13-14 liraya aldıkları poşeti bile karşılamadığını söyleyen Doğan, "Derdimizi anlatıyoruz ama kimi arasak ilgilenmiyor. ‘Bizim yapacak bir şeyimiz yok' diyorlar. Zam yapılmadığı sürece küçük esnaf olarak hiçbir kar elde etmeden ekmek satamayız. Bu problem çözülene kadar ekmek satmama kararı aldık" ifadesini kullandı.